04.08.2019, 18:23 Uhr

Eselrennen in Hersbruck - eine Riesengaudi

Nein, um den Sieg geht's nicht beim traditionellen Eselrennen in Hersbruck. Denn den meisten Tieren mangelt es am sportlichen Ehrgeiz. Und so ist die Veranstaltung in erster Linie ein großer Spaß - 3.000 Zuschauer waren heuer dabei.