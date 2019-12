Esel Momo kämpft sich ins Leben

Drei junge Frauen wollen das Eselbaby in Ottensoos retten, denn der kleine Momo hatte schon bei seiner Geburt einen schwierigen Start. Seine Mutter wollte ihn nicht haben. Ihm fehlt damit die dringend notwendige Muttermilch. Und das hat für den kleinen Kerl schlimme Auswirkungen: Sein ganzer Verdauungstrakt funktioniert nicht richtig und sein Immunsystem ist geschwächt. Von Anfang an litt Momo an Blähungen. Auf die gekaufte Aufzucht-und Stutenmilch bekam er Allergien, schließlich sogar neurologische Störungen. Momo konnte die Beine nicht mehr koordinieren.

Ziegen-Rohmilch könnte seine Rettung sein

Seit wenigen Tagen bekommt er nun Ziegen-Rohmilch. Zum Glück scheint Momo diese Milch gut zu vertragen. Obwohl er noch immer unterentwickelt ist, hat er sogar etwas Energie übrig und bockelt und hüpft auch mal, wenn er in den Freilauf darf. Ein Hundemantel schützt den kleinen Esel vor Kälte. Im Stall genießt er ein wärmendes Rotlicht.

Hoffnung für Momo

Seine drei Ziehmütter Johanna Bug, Franziska Ruppert und Christina Deuerlein schöpfen vorsichtig Hoffnung. Alle zwei Stunden wird er gefüttert, auch nachts. Er säuft nun etwas mehr, knabbert auch schon mal am Heu. Die Physiotherapie scheint ebenfalls zu helfen.

Spenden sind willkommen

Allerdings sind die Kosten, die die drei jungen Esel-Ziehmütter nun tragen müssen, höher als gedacht. Neben der Eselstute, die sie – krank und trächtig – kurzfristig aufgenommen haben, müssen sie nun auch regelmäßige Tierarztbesuche für den kranken Momo finanzieren. Über Unterstützung von Tierfreunden würden sie sich freuen. Über Facebook und Instagram bitten sie nun um Spenden, denn Momo soll auf jeden Fall eine Chance haben.