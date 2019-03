Eschelbach: Keine Einigung im Streit um Hähnchenmastanlage

Der Vorschlag der Betreiberfamilie sah unter anderem vor, den Tierbestand von 144.000 Tieren auf knapp 120.000 zu reduzieren. Das reicht dem Bund Naturschutz aber nicht. Denn laut Landesgeschäftsführer Rottner seien die Auswirkungen des Neubaus - zum Beispiel wegen der Luftbelastung - enorm.

"Außerdem ist die Frage der Futterflächenberechnung für die Masthähnchenanlage von grundsätzlicher Bedeutung." Peter Rottner, Landesgeschäftsführer des BUND Naturschutz (BN)

So führe der Einsatz von Importsoja zu einer schädlichen Nitratanreicherung in den Böden, als auch indirekt zu Umweltproblemen in den Exportländern durch Pestizidausbringung und Regenwaldabholzung, so Rottner weiter.

Sind die Ställe "privilegierte" landwirtschaftliche Bauten?

Kernfrage des Verfahrens ist, ob die beiden gebauten Ställe privilegierte landwirtschaftliche Bauten sind. Das verlangt das Gesetz. Nur wenn der Betrieb über ausreichend landwirtschaftliche Fläche verfügt, um genug Futter für die Hühner zu erzeugen, würden die neuen Ställe als privilegierte landwirtschaftliche Bauten gelten. Das Gerichtsverfahren geht damit weiter.

Baugenehmigung war bereits erteilt

Im Sommer 2017 hatte das Landratsamt Pfaffenhofen die Baugenehmigung für die Hähnchenmastanlage erteilt. Bereits damals klagte der Bund Naturschutz dagegen. Der Bau wurde dadurch nicht gestoppt, weil das Landratsamt mit der Baugenehmigung einen Sofortvollzug angeordnet hatte. Erst im Herbst 2018 stoppte das Verwaltungsgericht München den Bau vorläufig. Zu diesem Zeitpunkt stand die Hähnchenmastanlage bereits.