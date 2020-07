Eschau: Polizist rettet Autofahrerin aus brennendem Wagen

Einen Schutzengel in Person eines Polizeibeamten hatte eine Autofahrerin bei einem Unfall zwischen Eschau und Wildensee im Landkreis Miltenberg. Am Mittwoch kurz nach 11 Uhr war die 76-Jährige auf der Kreisstraße von Eschau Richtung Wildensee unterwegs, als sie aus ungeklärtem Grund nach rechts von der Straße abkam. Ihr Wagen prallte in die Außenleitplanke, hob ab und landete auf dem Dach unterhalb einer Böschung.

Frau konnte brennendes Fahrzeug nicht mehr eigenständig verlassen

Nach dem Aufschlag brach im Fahrzeug ein Feuer aus und brachte die Seniorin in Lebensgefahr. Denn sie konnte sich zwar abschnallen, aber nicht mehr aus dem Auto befreien. Zufällig kam in dem Moment ein Polizist der PI Aschaffenburg auf dem Weg zum Dienst an der Unfallstelle vorbei. Der 28-Jährige handelte sofort und holte die hilflose Rentnerin aus dem Auto, nur kurz bevor es komplett in Flammen aufging und völlig ausbrannte. Dank der schnellen Hilfe durch den Polizisten erlitt die Frau nur leichte Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Polizist wurde wegen einer leichten Rauchvergiftung behandelt.

Straße komplett gesperrt

Die Feuerwehren aus Eschau, Wildensee und Sommerau löschten sowohl das Auto als auch Gestrüpp, das auch in Brand geraten war. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Kreisstraße komplett etwa eine Stundem lang gesperrt.