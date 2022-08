Eschau: Ein Hektar Spessart-Wald stand in Brand

Mehr als 150 Feuerwehrkräfte kämpften in der Nacht zum Sonntag über viele Stunden gegen einen Waldbrand bei Eschau im Landkreis Miltenberg. Gegen 0.30 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Die letzten Flammen wurden am Vormittag gelöscht. Die Feuerwehr ist aber immer noch vor Ort.

Brandort schwer erreichbar

Etwa ein Hektar des Spessart-Waldes war in Brand geraten. Der Brandort war mitten im Wald und schwer für die Feuerwehrkräfte zu erreichen. Nach Angaben der Kreisbrandinspektion Miltenberg war die Löschwasserversorgung besonders problematisch. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, ebenso das Technische Hilfswerk und örtliche Landwirte. Das Löschwasser musste in Eschau aufgenommen und per Tankfahrzeugen oder in Güllefässern zum Brandort gebracht werden.

Brandwache noch bis zum Abend im Einsatz

Den Feuerwehrkräften gelang es, eine weitere Ausweitung des Waldbrands zu verhindern. Die Löschmaßnahmen zogen sich bis in die Vormittagsstunden hin. Wegen immer wieder aufflammender Glutnester wird noch bis zum Abend eine Brandwache vor Ort bleiben.

Die Brandursache für das Feuer im Wald bei Eschau ist noch unklar.