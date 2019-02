ESC: Würzburgerin Lilly Among Clouds und ihr "Lied für Israel"

Die ARD-Livesendung aus dem Studio Berlin-Adlershof ist der erste große Fernsehauftritt für Elisabeth Brüchner aka Lilly Among Clouds. Üblicherweise steht die gebürtige Straubingerin mit Band auf der Bühne. Jetzt beim ESC-Vorentscheid tritt Lilly solo auf, drei Minuten Zeit hat sie für ihren Song. "Surprise" thematisiert Oberflächlichkeit und Erwartungshaltungen. Ein Thema, mit dem Lilly, die in Würzburg studiert und dort auch ihre ersten musikalischen Schritte gemacht hat, immer wieder persönlich konfrontiert wird.

Lilly Among Clouds beim ESC: der erste große TV-Auftritt

Für die 29-Jährige ist es der erste Musikwettbewerb, an dem sie überhaupt teilnimmt. Für die Konkurrenz ist es beinahe schon Routine: BB Thomaz aus Düsseldorf war schon bei "Voice of Germany", genauso wie Gregor Hägele aus Stuttgart. Linus Bruhn aus Hamburg hat die RTL2-Show "My Name is" gewonnen. Lilly hat sich nicht selbst für den deutschen ESC-Vorentscheid beworben, sondern wurde bei einem ihrer Auftritte entdeckt und gefragt, ob sie nicht mitmachen will.

"Surprise" - ein Song über Erwartungshaltungen

Anfangs hat Lilly mit der Idee gehadert. Nach der Anfrage habe sie Bedenken gehabt, nicht in ein Fernsehformat zu passen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Aber sie sei überrascht worden: "Dass ich bei einem so großen Contest alles selbst bestimmen kann, vom Lied bis zum Outfit, hatte ich nicht erwartet".