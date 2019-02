Die 29-jährige Niederbayerin Elisabeth Brüchner, die unter dem Künstlernamen "Lilly Among Clouds" auftritt, kam mit ihrem Song "Surprise" auf den dritten Platz der Gesamtwertung, den sie sich mit ihrer Konkurrentin Aly Ryan ("Wear your Love") teilt.

Die Sängerin und Songwriterin hatte sich zuvor gegen rund 950 andere Bewerber durchgesetzt. Elisabeth Brüchner wurde 1989 in Straubing geboren und hat dort ihre Kindheit verbracht. Zum Studieren ist sie nach Würzburg gezogen, wo sie derzeit auch lebt. Hinter ihrem Lied "Surprise" stecke eine persönliche Motivation: "Ich sehe jünger aus und werde oft falsch eingeschätzt." Gerade Ältere trauten Jüngeren offenbar keine tiefen Gedanken übers Leben zu. Dabei habe sie Politik studiert; ihre Bachelor-Arbeit über den Iran geschrieben.

Duo "S!sters" vertritt Deutschland in Tel Aviv

Beim Vorentscheid "Unser Lied für Israel" bewarben sich sechs Kandidaten darum, Deutschland beim ESC 2019 im Mai in Israel zu vertreten. Den Wettbewerb gewonnen hat das Duo "S!sters". Die beiden jungen Frauen setzten sich in der Show "Unser Lied für Israel" gegen sechs andere Wettbewerber durch. Mit ihrem Lied "Sister" vertreten die beiden nun am 18. Mai Deutschland im Finale des weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerbs in Tel Aviv.

Zwei deutsche Gewinner gab es bisher in der Geschichte des Eurovision Song Contests: Nicole im Jahr 1982 mit dem Lied "Ein bisschen Frieden" und Lena im Jahr 2010 mit "Satellite".