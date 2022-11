Es wird kuschelig – Programm für Ansbacher Weihnachtsmarkt steht

Der Ansbacher Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr wieder "kuschelig", sagt Kulturreferentin Nadja Wilhelm. Denn nach den Coronaversionen der vergangenen beiden Jahre wird der Martin-Luther-Platz und der Monteglasplatz wieder voller Buden und voller Besucher sein.

Mehr als 30 Weihnachtsmarkt-Buden

Genau einen Monat vor Weihnachten, ab dem 24. November, sind die mehr als 30 Hütten geöffnet. Sie bieten die unterschiedlichsten Dinge an: Kulinarisches, Künstlerisches oder Handwerkliches. Auch zwei sogenannte Flex-Buden werden geöffnet haben. Hier sind alle zwei bis drei Tage andere Anbieter vertreten – darunter viele gemeinnützige Organisationen, Verbände oder Anbieter von Kleinkunst wie Seifen, Upcycling-Produkten oder Töpferwaren.

Highlights: Schmiedeweihnacht und Lichterumzug

Besondere Programm-Highlights sind laut Kulturreferentin Nadja Wilhelm die Schmiedeweihnacht am zweiten Adventswochenende (2.-4.12.22). Hier werden traditionell zehn Schmiede ihr Handwerk präsentieren und zum Mitmachen animieren. Außerdem lädt die Stadt Ansbach am Samstag, den 10. Dezember zum gemeinsamen Singen auf dem Weihnachtsmarkt ein. Am Sonntag, den 18. Dezember, wird es einen großen Lichterumzug geben, bei dem erstmals das Nürnberger Christkind in Ansbach zu Besuch sein wird.

Eine große Bühne gibt es diesmal nicht, so Wilhelm. Allerdings sind trotzdem Theater- und Musikeinlagen auf dem Markt geplant. Auch die traditionelle Weihnachtsausstellung in der Tourismusinformation soll wieder stattfinden. Seit inzwischen 30 Jahren stellen dort Hobbykünstler ihre Produkte wie Selbstgenähtes, Gebasteltes oder Gebackenes aus.

Weihnachtsbeleuchtung an Energiesparen angepasst

"Wir waren uns einige, dass es eine Weihnachtsbeleuchtung geben soll", sagt Kulturreferentin Nadja Wilhelm. Immerhin gehe es um Atmosphäre und die Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Die städtische Beleuchtung ist erst vor wenigen Jahren komplett auf energiesparende LED-Leuchten umgestellt worden. Dennoch wird die Leuchtdauer um rund 40 Prozent verkürzt. Auch Budenbetreiber machen dabei mit.

💡 Der Ansbacher Weihnachtsmarkt startet am 24. November um 18.00 Uhr. Er ist bis 23. Dezember täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 21.00 Uhr.