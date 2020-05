Es wird kalt: Eisheilige im Anmarsch

Pünktlich zum Beginn der diesjährigen Eisheiligen am Montag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) einen Temperatursturz vorausgesagt: In der Nacht auf Dienstag kann es örtlich sogar zu Schneeregen kommen oder schneien. Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee erwartet der DWD beispielsweise auf dem Großen Arber.

Am Montag, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Bayern, kommt eine Kaltfront von Norden mit Regen und einer Schneefallgrenze auf 400 Meter auf uns zu. Im Süden sorgt der Föhn zunächst noch für warme Temperaturen bis die Kaltfront eintreffe. Die Prognose des DWD lautet: Zehn bis 30 Liter Regen fallen pro Quadratmeter in 24 Stunden. Wasser, das die Natur dringend braucht. Die Eisheiligen sind dieses Jahr also pünktlich.

Tipp für die Nächte: Pflanzen einpacken

Auch wenn Bauernregeln nicht immer zutreffen, gilt laut Diplom-Meterologe Jens Kühne für 2020: "Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost.“ Wer den warmen April genutzt hat, um seinen Balkon und Garten aufzuhübschen und Kräuter, Gemüse oder Blumen gepflanzt hat, muss nun handeln.

Nachtfrost droht: Tröge am besten rein in die Garage oder zumindest an die Hausmauer stellen. Wenn die zu schwer sind, raten Gärtner dazu, sie einzupacken. Am besten in Fleece-Stoff oder in Zeitungspapier. Dadurch hat es das Grün rund drei Grad wärmer. Vorsicht ist bei Folie geboten: Die muss gleich in der Früh wieder aufgemacht werden, da sonst die Pflanze darunter zu viel Feuchtigkeit abbekommt. Dadurch könnten die Blumen verschimmeln.

Tipp gegen Frost: Bäume mit Wasser abspritzen

Wer nun schon Oleander, Orangenbäumchen oder den Pfirsichbaum rausgestellt oder schon eingepflanzt hat und es schwierig ist, die blühende Pflanze einzupacken, der soll sie mit Wasser abspritzen. Das ist ein Rat von Gärtnermeister Rudolf Rath. Denn das Wasser gefriert bei Nachtfrost während der Eisheiligen und bildet so eine Schutzschicht um den Baum. Gurken ist aber fast nicht mehr zu helfen, wenn die schon vor der "kalten Sophie" - heuer am 15. Mai - gepflanzt wurden.

Wegen Corona: Großer Run schon früh in der Saison

Die Gärtnereien und Blumencenter berichten dieses Jahr von vielen Kunden, die sich früh mit Ware eingedeckt haben. Vor 30 Jahren noch hat der Gärtner keine empfindlichen Setzlinge vor den Eisheiligen verkauft. Die fünf Tage - benannt nach den Heiligen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie - sind nach alter Bauernregel dafür verantwortlich, dass es im Mai noch Minusgrade haben kann. Nach den Eisheiligen, so lautet die Regel aber auch, wird es nicht mehr frieren. Und so soll auch das nächste Wochenende wieder warm werden.