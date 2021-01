Es wird eng im Stall: Schweinebauern spüren Corona-Krise

Stefan Scheler ist seit mehr als 25 Jahren konventioneller Landwirt in Großheirath im Landkreis Coburg. 1.200 Schweine stehen in seinem Stall, außerdem muss er sich um 140 Hektar Felder kümmern. Wochenende und Urlaub kennt er kaum, im Durchschnitt arbeitet er 85 Stunden pro Woche. Stress ist er also gewohnt, doch im vergangenen Jahr sind seine Sorgen wegen der Afrikanischen Schweinepest und vor allem wegen der Corona-Pandemie gewachsen. Das größte Problem: Die Schlachthöfe haben ihre Kapazitäten heruntergefahren.

Schlachthöfe nehmen weniger Tiere ab – es wird enger im Stall

Das größte Problem sei, dass einige Schlachthöfe wegen Corona weniger Tiere abnehmen können als in normalen Zeiten, erzählt Stefan Scheler beim Rundgang über seinen Hof. Das habe zur Folge, dass mehr Tiere im Stall stehen bleiben müssen, dicker und schwerer werden. Das gehe irgendwann auch zu Lasten der Schweine in den Boxen, die dadurch weniger Platz hätten. Auch die Ferkelzüchter würden die Auswirkungen spüren, da die Mäster weniger Tiere abnehmen könnten.

Kosten für Schweinezucht sind schwer kalkulierbar

In der vergangenen Woche sind 400 Ferkel geliefert worden. Rund vier Monate bleiben die Tiere bei Stefan Scheler im Stall. Was er am Ende pro Schwein verdient, das weiß er im Vorhinein nicht. Die Gewinnspanne liege in normalen Zeiten pro Schwein zwischen 18 und 21 Euro, in guten Zeiten können es auch mal 30 Euro sein. Seit mehr als einem Jahr zahlt Scheler drauf. Die Ferkelpreise sind zwischenzeitlich gestiegen, die Preise für das Kilo Schweinefleisch gleichzeitig gesunken.

Betrieb muss weiterlaufen, trotz der Umstände

Die Schweinezucht ist ein Kreislauf, einfach stoppen und die Kapazitäten herunterfahren kann Scheler nicht ohne weiteres und nicht von heute auf morgen. Es handle sich schließlich um Tiere, und in der Landwirtschaft könne man die Bänder nicht einfach anhalten wie in der Industrie.

"Ich kann die Schweine nicht einfach lagern wie in der Industrie, wo ich ein Palettenregal habe, wo ich sie reinstelle. Die wachsen einfach, das ist Natur." Landwirt Stefan Scheler aus Großheirath im Landkreis Coburg

Finanzielle Rücklagen bald aufgebraucht – viele Fragen offen

Landwirt Stefan Scheler hat gute Jahre erlebt und Rücklagen gebildet. Die reichen noch bis Ende April, erzählt er. Er hat sich im Herbst an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) gewandt. Antworten auf seine Fragen, wie es weitergehen soll, hat er bislang nicht bekommen. Generell wünschen sich Scheler und auch Hans-Jürgen Rebelein vom Bayerischen Bauernverband mehr Unterstützung von Seiten der Politik.

Bauernverband: Fehler der Politik verantwortlich für Probleme

Das momentane Problem mit geringeren Kapazitäten in Schlachthöfen führt Hans-Jürgen Rebelein auf Fehler in der Politik zurück. Man habe beispielsweise den kleinen Schlachthof in Coburg geschlossen. Heute wäre man über kleinere Kapazitäten froh, sie könnten die Ausfälle in größeren Betrieben zumindest abfedern. Rebelein fordert schnelle und unbürokratische Hilfe von der Politik nach dem Vorbild der Hilfen für Waldbauern. Einige Schweinebauern kämpften inzwischen ums Überleben.

Konsumenten können durch Einkaufsverhalten helfen

Einig sind sich Landwirt Stefan Scheler und Hans-Jürgen Rebelein auch in dem Punkt, dass der Verbraucher über das Kaufverhalten steuernd eingreifen könne. Beide wünschen sich, dass die Kunden das Einkaufsverhalten umsetzen, welches sie in Umfragen angeben würden. Sprich: Der Endverbraucher solle qualitätsbewusster und regionaler einkaufen. Das würde viele Probleme lösen.