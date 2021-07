"Es war eine andere Welt" – Als die US-Truppen in Neu-Ulm lebten

Hans-Joachim Amann steht am immer noch erhaltenen Pförtnerhaus der "Wiley-Barracks", wie das US-Gebiet in Neu-Ulm damals hieß. Heute ist es ein modernes Wohngebiet mit großen Parkanlagen geworden. Früher hat Hans-Joachim Amann wöchentlich seinen Ausweis und seine Papiere hier einem US-Soldaten vorgezeigt, bevor er hineindurfte.

Zum ersten Mal Fast Food in Neu-Ulm

Bei den Amerikanern, sagt er, gab es für ihn als Kind zum ersten Mal in seinem Leben Pommes Frites und die amerikanische "Ice-Cream". Als Erwachsener durfte er in der Kaserne ein- und ausgehen, weil er für eine Brauerei gearbeitet hat. Er erinnert sich: "Ich erzähl ja heute keine Geheimnisse mehr: Wir hatten im Jahr etwa eine halbe Million Liter Coca-Cola und Bier hier in den amerikanischen Einrichtungen verkauft."

Eigene Stadt in der Stadt für Tausende Amerikaner

Bis zu 8.000 Amerikaner lebten mit ihren Familien auf dem Wiley-Militärgelände in der Stadt. Die US-Truppen hatten dort neben eigenen Wohngebäuden auch Restaurants, Geschäfte, ein Kino und vieles mehr. Noch heute sind ihre Spuren dort zu entdecken. Am auffälligsten ist ein viele Meter hoher rot-weiß bemalter Wasserturm – ein Gebäude, das man sonst eher aus amerikanischen Filmen kennt. Straßenschilder tragen die Namen von US-Persönlichkeiten wie Kennedy, Armstrong oder Edison. Der "Wiley-Club", heute ein Restaurant, war früher der Treffpunkt der Unteroffiziere. Noch heute weht vor dem weißen Gebäude mit dem flachen Satteldach eine US-Flagge.

Digitale Ausstellung mit Erinnerungen an die US-Zeit in Neu-Ulm

Für das Doppeljubiläum zur Stationierung und zum Abzug der US-Truppen haben Larissa Ramscheid und Peter Liptau vom Stadtarchiv eine digitale Ausstellung geschaffen. Dazu haben Neu-Ulmer Bürgerinnen und Bürger in den letzten Wochen und Monaten Erinnerungsstücke aus der Zeit der US-Truppenstationierung beim Stadtarchiv abgegeben. Die Fundstücke reichen von Fotos, Geschirr, Bierkrügen, Whiskeyflaschen, bis hin zu Cowboyhüten und Uniformen. Die Einreichungen wurden digitalisiert und können zusammen mit vielen Hintergrundgeschichten ab Sonntag (25.7.) über die Homepage der Stadt Neu-Ulm als digitale Ausstellung angeschaut werden.

Stationierung von Pershing-Raketen führte zu Protesten

Bei allen positiven Erinnerungen an die Zeit und die Freundschaften, die dadurch entstanden sind, erinnert Larissa Ramscheid vom Stadtarchiv auch an kritische Momente, etwa rund um die Stationierung der Pershing-Raketen in der Region: "Als das klar war, dass hier Pershing-Raketen stationiert werden sollten, ist auch hier die Protestbewegung aufgekommen. Und es ist eine der bemerkenswertesten Protestaktionen losgegangen: Die Menschenkette von 1983 ist das sichtbarste Merkmal. Da werden von Zahlen von 350.000 bis 400.000 Menschen gesprochen." Auf einer Strecke von über 100 Kilometern von Neu-Ulm bis Stuttgart demonstrierten Menschen für den Frieden.

Gartenschau und Hochschul-Campus auf Gelände der US-Truppen

Für Neu-Ulm war sicher auch der Abzug der Amerikaner 1991 ein Glücksfall: Denn so konnte auf dem ehemaligen Gelände der US-Truppen 2008 nicht nur die Landesgartenschau stattfinden, sondern auch ein modernes Wohngebiet entstehen, in dem auch die Hochschule Neu-Ulm ihre Heimat gefunden hat.

Trump plante Teilabzug – jetzt kommen wohl zusätzliche US-Soldaten

Bis heute gibt es Tausende US-Soldaten an anderen Standorten in der Bundesrepublik. Im vergangenen Jahr entbrannte eine Debatte um deren Stationierung. Der damalige republikanische US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, als ein Drittel der 35.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Nach dem Wahlsieg des Demokraten Joe Biden hat sich das Klima aber wieder verändert. Nun sollen im kommende Jahr einige Hundert weitere US-Soldaten nach Deutschland kommen, mit einem Fokus vor allem auf Cyber-Abwehr und elektronischer Kriegsführung.