Es steht fest: Biermanufaktur Engel zieht nach Feuchtwangen

Die Biermanufaktur Engel wird aus Crailsheim nach Feuchtwangen umziehen. Wie Geschäftsführer Alexander Fach dem BR sagte, seien auch die letzten Gespräche und Verhandlungen zum Kauf eines Grundstücks in der Nähe der Spielbank Feuchtwangen erfolgreich gelaufen.

Große Pläne für neuen Standort

Geplant sei eine Erlebnisbrauerei mit Brunnen, Hopfengarten und einem Gewässer. Ein Gastronomiebereich werde coronabedingt erst später angegangen, so Fach weiter. Der Umzug sei für Mitte nächsten Jahres geplant, könnte sich aber aufgrund der Corona-Krise auch auf das Jahresende ziehen. Gespräche seien nun auch mit dem Wasserwirtschaftsamt geplant, wenn es speziell um die Brunnenbohrung gehe.

Zu wenig Platz in der alten Heimat

Zwar hätte es auch Pläne in der Nähe des bisherigen Standorts Crailsheim gegeben, zu viele Faktoren passten am Ende aber nicht. Die Brauerei habe zusammen mit der Stadt Crailsheim lange versucht, eine finale Lösung zu finden, so Alexander Fach weiter. "Irgendwann war auch das Personal extrem gefrustet, wenn wir ständig vertröstet werden. Die Verhandlungen mit der Stadt Feuchtwangen und dem Landratsamt waren jetzt sehr fruchtbar und zügig. Trotzdem ist es ein sehr emotionaler Schritt für uns", so Geschäftsführer Alexander Fach. Der Umzug und Bau der neuen Erlebnisbrauerei könnte bis Ende 2022 vollzogen sein.

Brauerei ist wichtig für Feuchtwangen

Feuchtwangens Bürgermeister Patrick Ruh (CSU) zeigte sich sehr zufrieden mit der Ansiedelung. "Bier ist ein berührendes, emotionales Thema. Von der Bedeutung für Feuchtwangen ist dieser Umzug allenfalls mit der Ansiedlung der Spielbank von vor 20 Jahren vergleichbar. Der Name Feuchtwangen wird damit auch in die Welt getragen, da der Export der Engelmanufaktur in viele Erdteile reicht", so Ruh. Alle Fachbehörden und vor allem auch das Landratsamt würden daher massiv am Erfolg des Projekts arbeiten.