"Es reicht einfach": Söder will rasche Reaktion auf "Anschlag"

Wenige Stunden nach dem mutmaßlichen Anschlag eines Afghanen in München hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Tatort ein Bild gemacht. "Es ist einfach furchtbar", sagte Söder in einem kurzen Pressestatement. Ein Auto sei in eine Menschenmenge gefahren, es gebe viele Verletzte. "Es ist ein Schlag ins Gesicht. Wir fühlen mit den Opfern, wir beten für die Opfer." Der Ministerpräsident dankte der Polizei dafür, dass sie rasch gehandelt und noch Schlimmeres verhindert habe.

Vieles weise auf einen Anschlag hin, der Täter sei ein afghanischer Staatsbürger. "Details werden wir klären." Zugleich betonte der CSU-Politiker: "Ich sage Ihnen auch, dass unsere Entschlossenheit wächst." Es sei nicht der erste Fall, "und wer weiß, was noch passiert". Umso wichtiger sei es, Entschlossenheit zu zeigen, dass sich etwas ändern müsse in Deutschland - und zwar rasch. "Es ist ein weiterer Beleg dafür." Erst vor kurzem habe es die Messerattacke in Aschaffenburg gegeben, jetzt die Tat in München. "Es reicht einfach."

