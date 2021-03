"Es reicht!" - Corona-Demo in München aufgelöst

Rund 1.200 Demonstrantinnen und Demonstranten haben sich nach Angaben der Polizei am Nachmittag in der Münchner Innenstadt versammelt, um gegen die Corona-Politik der Regierung zu protestieren - mehr als doppelt so viele wie erlaubt. Zugelassen waren nur 500 Teilnehmer. Die Polizei löste die Versammlung deshalb nach kurzer Zeit auf.

Keine Abstände, keine Masken

Die Demo-Teilnehmer versammelten sich am Maxmonument in der Münchner Maximilianstraße - in Sichtweite zum Bayerischen Landtag. Corona-Abstände von anderthalb Metern wurden seitens der Demonstranten in den wenigsten Fällen eingehalten. Kaum jemand trug einen Mund-Nasen-Schutz. Mehrfach bat die Polizei die Teilnehmer, die Versammlung zu verlassen. Weil dem aber kaum jemand nachging, löste die Polizei schließlich die Versammlung auf.

Demonstranten weggetragen

Polizisten trugen einzelne Demonstrantinnen und Demonstranten weg und nahmen die Personalien von Demo-Teilnehmern auf. Geplant war die Versammlung ursprünglich von 13 bis 18 Uhr. Im Rahmen einer bundesweiten Protestaktion wollten am Samstag Menschen in allen 16 Landeshauptstädten Deutschlands unter dem Motto "Es reicht!" gegen die Corona-Politik demonstrieren.