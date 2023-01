"Es lebe das Wirtshaus": Neues Leben in alten Gemäuern

Wirtshaus-Kultur in Bayern stirbt aus

Früher gab es mehrere Schankwirtschaften in jedem Ort in Bayern. Sie waren wichtiger Mittelpunk für das Leben. Mit insgesamt 23.000 Wirtshäusern in den 1960er Jahren ist der Höhepunkt überschritten. Seitdem sinkt die Zahl der Wirtshäuser stetig. In den letzten 15 Jahren hat Bayern rund ein Viertel seiner Schankwirtschaften eingebüßt. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung sogar noch verschärft.

Ideen sammeln im Lockdown

Das Timing für eine Idee zu einem neuen Wirtshaus in Parsberg ist also gewagt. Kurz vor dem ersten Lockdown im März 2020 kommen die vier potenziellen Wirtsleute das erste Mal darüber ins Gespräch. Eine ziemlich verrückte Idee, fasst das frischgebackene Gastro-Trio die Planungen zusammen. Gerade für Menschen zwischen dreißig und vierzig, die ursprünglich nicht aus der Gastro kommen. Darum haben sie die Zeit während der Pandemie genutzt, um sich weiterzubilden.

Offenes Haus zum Austauschen

Die allerersten Treffen fanden über Zoom statt, erzählt Martina Peter. "Dann haben wir uns bei diversen Witterungen auf Terrassen zusammengesetzt, haben weiter an dem Konzept gearbeitet." Dabei entstanden ist eine Vision eines Treffpunktes für Jung und Alt - das "Wir’z Haus Parsberg". "Ein offenes Haus für die Parsberger, die Lust haben sich zu treffen, zu ratschen, zu karteln. Neuigkeiten auszutauschen, was zu trinken, was zu essen", so Peter.

Bayerische Gemütlichkeit und Moderne

Dass das Trio die traditionelle Wirtshauskultur neu interpretiert, soll aber auch die Einrichtung widerspiegeln. Eine durchgehende Bank im Gastraum soll dafür sorgen, dass jeder einen Platz findet. Gleichzeitig kann so jeder ins Gespräch kommen.

Angebot an regionalem Bier und Speisen

Regionalität liegt den Betreibern des neuen Wirtshauses sehr am Herzen. Die Produkte, die künftig angeboten werden sollen, stammen alle aus der näheren Umgebung. So ist die zukünftige Haus-Brauerei nur knapp zehn Kilometer entfernt. Auch das Weizen stammt aus einer nahegelegenen Brauerei, deren Chefin aus Parsberg stammt. Der Anspruch sei es ebenfalls mit Gemüselieferanten oder Metzgereien aus der Umgebung zusammen zu arbeiten.

Bei aller Vorbereitung und Planung bleibt trotzdem eine gewisse Anspannung. Wie das Konzept wirklich angenommen wird, wird sich nämlich erst mit der Öffnung im Frühjahr herausstellen.