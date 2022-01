Es ist zum Verzweifeln… -Selbsthilfe bei Long-COVID

Hoffen auf ein Wundermittel

Das gegenseitige Verständnis in der Selbsthilfegruppe Long COVID hilft sehr, natürlich auch praktische Tipps zu unterstützenden Therapien. Allerdings stellt Gruppenleiter Andreas Braune fest, dass der Genesungsprozess sehr individuell ist, und dass jedem etwas anderes hilft. Es gibt auch Mitglieder, die nach einem Jahr Long-COVID inzwischen keine Symptome mehr haben, wie die 38-Jährige Jessica. Monatelang kämpfte sie mit Fieberschüben und chronischer Müdigkeit, doch das sei nun plötzlich vorbei, berichtet sie im Chat der Selbsthilfegruppe. Das macht auch Andreas Braune neue Hoffnung. Er wünscht sich einfach nur, dass er wieder arbeiten und aus dem Haus gehen kann, dass das Leben wieder lebenswert für ihn wird. Und Ronni hofft, dass irgendwann doch noch ein Wundermittel gegen Long-COVID gefunden werde. Bis dahin ist er dankbar für die Unterstützung der anderen in der Selbsthilfegruppe.

Durch Vernetzung Informationen besser austauschen

NAKOS, der deutschlandweite Dachverband zur Unterstützung der Selbsthilfe, hat damit begonnen, die Long COVID-Selbsthilfegruppe zu vernetzen. Damit soll der Informationsaustausch unterstützt werden. In Franken gibt es Gruppen im Nürnberger Land, in Roth-Schwabach und in Würzburg. Darüber hinaus treffen sich Long-COVID-Betroffene auch in der Selbsthilfe in Augsburg, Ingolstadt, München und Regensburg. Informationen gibt es unter diesem Link als pdf-Datei.