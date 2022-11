"Es ist so frustrierend": Schließt Würzburger Trauma-Ambulanz?

Die Trauma-Ambulanz an der Uni Würzburg soll womöglich zum Ende des Jahres schließen. Seit September 2021 helfen Trauma-Therapeuten dort akut traumatisierten Menschen, die schnell Hilfe benötigen. Ein niederschwelliges Angebot – egal ob für privat oder gesetzlich Versicherte. Fällt die Einrichtung weg, dann gibt es in Unterfranken etwa für Opfer von Gewalt keine derartige Anlaufstelle mehr. "Ich wüsste echt nicht: Wo rufen die dann an? Es ist so frustrierend", sagt die Würzburger Psychologin Marion Schowalter. Die nächste Trauma-Ambulanz liegt in Erlangen. Bei Psychotherapeuten warten Patienten sehr lange auf einen Termin, laut Schowalter teilweise länger als ein Jahr.

Würzburger Messerattacke war Auslöser für Trauma-Ambulanz

Nach der Würzburger Messerattacke im Juni 2021 hatte sich Marion Schowalter dafür eingesetzt, eine Trauma-Ambulanz in Würzburg aufzubauen. "So etwas zu sehen, das hinterlässt Spuren. Und da war plötzlich klar: Da gibt es einen riesen Bedarf", sagt Schowalter. Opfer und Augenzeugen der Bluttat haben in der Trauma-Ambulanz schnell Hilfe bekommen. Inzwischen sei ein großes Netzwerk aus Trauma-Therapeuten entstanden. Polizei und Hilfsorganisationen wie der Weiße Ring können Opfer von Gewalt direkt an die Trauma-Ambulanz vermitteln.

Psychologin: Schließung wäre "tragisch"

Die Arbeit in der Trauma-Ambulanz sei laut Schowalter bisher sehr erfolgreich gewesen. "Weil wir einer Personengruppe helfen konnten, die bisher Schwierigkeiten hatten, einen Therapieplatz zu finden", sagt die Psychologin. Dass die Ambulanz möglicherweise zum Jahresende schließt, hat Schowalter vergangene Woche erfahren. "Die Tatsache finde ich tatsächlich tragisch. Weil wir wissen bei Akut-Traumata: Je schneller die Hilfe desto besser."

Stellungnahme der Uni Würzburg steht noch aus

Einen Grund für die mögliche Schließung kennt Schowalter nicht. Sie vermutet, dass Universität und Uniklinik sparen müssen. Bisher ist die Trauma-Ambulanz an der an der Uni Würzburg angesiedelt. BR24 hat die Universität um eine Stellungnahme gebeten. Bisher liegt noch keine Antwort vor. Von der Uniklinik heißt es, dass die Gespräche mit der Uni Würzburg zu diesem Thema andauern. Ob die Uniklinik die Ambulanz weiterführen kann, bleibt offen.

Würzburgs OB hält Schließung für "großes Unglück"

Auch Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) kann die mögliche Schließung nicht nachvollziehen. "Für traumatisierte Menschen wäre die Schließung der Würzburger Trauma-Ambulanz ein großes Unglück", so Schuchardt. Gerade durch die Messerattacke sei deutlich geworden, wie wichtig die schnelle Betreuung und Therapie traumatisierter Menschen sei. Für Schuchardt sei es daher nicht verständlich, "wenn die Bürgerinnen und Bürger der Region Mainfranken demnächst die nächstgelegene Trauma-Ambulanz in Erlangen aufsuchen müssten". Insgesamt gibt es in Bayern 19 Trauma-Ambulanzen für Erwachsene.