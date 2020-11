Es war kalt genug: In Unterfranken wurde Eiswein gelesen

Seit Tagen haben einige Winzer in Unterfranken auf frostige Frühwerte für Eiswein gewartet. Am Montag hat es nun für die begehrte Spezialität gereicht. Bei der Winzergenossenschaft DIVINO in Nordheim zeigte das Thermometer um 7.30 Uhr am Morgen -7,2 Grad. Daraufhin wurde mit der Eisweinlese begonnen: Traminer in der Lage Nordheimer Vögelein, 130 Liter mit 151 Grad Oechsle. Auch das Weingut Dahms aus Sennfeld bei Schweinfurt hatte Glück. Dort konnte um sechs Uhr bei -7 Grad in der Lage Schweinfurter Peterstirn roter Traminer gelesen werden. Auf der Kelter ergab das gefrorene Lesegut 120 Liter Eiswein mit 141 Grad Oechsle. Die Winzergemeinschaft Franken GWF meldet ebenfalls eine Eisweinlese, ebenfalls Traminer, der heute früh bei -7,5 Grad in Seinsheim im Landkreis Kitzingen gelesen wurde.

Warten auf die nächste Chance

Zwei Weingüter in Franken warten noch auf ihre Chance. Das Weingut Horst Sauer in Escherndorf, das vor allem für seine edelsüßen Weine seit Jahren internationale Auszeichnungen erhält, hat noch in zwei Riesling-Weinbergen und einem Silvaner-Weinberg - beide in der Lage Escherndorfer Lump - Trauben hängen. Doch glatte -7 Grad waren Winzerin Sandra Sauer heute früh nicht kalt genug. Auch für das Weingut Reiss in Oberdürrrbach bei Würzburg hat es heute früh mit -6 Grad nicht ganz gereicht. Für Eiswein muss es mindestens -7 Grad kalt sein. Denn nur dann sind die Trauben komplett durchgefroren.

Besonders süße Spezialität Eiswein

Beim behutsamen Pressen auf der Kelter tritt dann über Stunden ein Traubensaftkonzentrat hervor. Eisweine sind aufgrund ihres hohen Zuckergehalts im Traubenmost nahezu unbegrenzt haltbar. Das Spiel zwischen Frucht und Säure ist im Abgang schier unendlich. "Auch nach 25 Jahren spürt man das Funkeln einer sternenklaren Nacht im Glas." So hat der Winzer Horst Sauer aus Escherndorf einmal das "Erlebnis Eiswein" beschrieben.