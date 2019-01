Es gibt vorerst keinen Bürgerentscheid zum Volkacher Freibad

Der Volkacher Stadtrat hat sich gestern Abend lediglich auf eine Überprüfung geeinigt, ob die Stadt als Stabilisierungshilfeempfänger eine Sanierung des Freibades durch Darlehen finanzieren dürfte. Außerdem soll der "Förderverein Volkacher Bäder" Vorschläge erarbeiten, wie das Freibad im Frühjahr betriebssicher weiter betrieben werden könnte. Ein Ratsbegehren soll weiter untersucht werden, der Termin bei der Europawahl am 23. Mai wird aber vorerst nicht angestrebt.

Freibad Volkach: gut sechs Millionen Euro Sanierungskosten

Das Volkacher Freibad ist aus den 1980er Jahren und hat hohen Sanierungsbedarf. Der Kostenaufwand für die Maßnahmen wird auf knapp sechs Millionen Euro beziffert. Die ohnehin verschuldete Stadt Volkach hat allerdings erst das Hallenbad für über 6,5 Millionen Euro saniert.

Badgäste hatten sich an defekten Fliesen verletzt

Im vergangenen Sommer musste das Freibad für zwei Tage geschlossen bleiben, weil sich Badegäste an scharfen Kanten von gelösten Fließen die Füße verletzt hatten. Es scheint allerdings kaum möglich, die vielen defekten Fliesen im Bad zu reparieren. Auch die sogenannten Beckenköpfe, also der Bereich der Überlaufrinnen am Beckenrand, sind teilweise unterspült und müssten ersetzt werden.