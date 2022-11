"Es geht um die Zukunft" - Gastrobranche bittet Politik um Hilfe

Heute treffen sich Gastronomen und Hoteliers aus ganz Bayern zum Gastgebertag in Garmisch-Partenkirchen. Der Bayerische Hotel-und Gaststättenverband (DEHOGA Bayern) will mit der Veranstaltung fachlichen Input geben, aber auch für Austausch und Vernetzung sorgen. Zudem soll von Garmisch-Partenkirchen ein Impuls für die ganze Branche ausgehen.

Die Situation ist ernst

Bei vielen gehe es um die Existenz, so die DEHOGA-Präsidentin Angela Inselkammer im BR24 Interview. Die Branche brauche jetzt vor allem Planungssicherheit. Der Forderungskatalog an die Politik ist entsprechend lang. Neben einer schnell wirkenden Energiepreisbremse wünscht sich die Branche eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen und Getränke auf 7 Prozent. Zudem fordert sie flexiblere Arbeitszeiten. Die Rede ist von einer Wochenarbeitszeit, bei der Arbeitnehmer vertraglich geregelt täglich länger arbeiten können und dadurch auch in vier Tagen ein Vollerwerb möglich ist. Eine weitere Forderung ist eine gezielte Zuwanderungspolitik, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Bürgergeld ein fataler Irrweg

Das Bürgergeld sei kontraproduktiv, so Inselkammer. Es nehme jeglichen Anreiz zum Arbeiten in einer Zeit, in der händeringend nach Mitarbeitern gesucht werde. Die rund 800 Gäste sandten ein Signal der Geschlossenheit an die Politik. Aber gleichzeitig geht auch ein Ruck durch die Branche. In zahlreichen Vorträgen und Workshops stimmten sich die Teilnehmer aus ganz Bayern auf die Zukunft ein. Neben modernem Mitarbeiter-Recruiting ging es beispielsweise um Impulse zum Energiesparen, um Preissetting und Visionen für die Zukunft.