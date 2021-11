Es geht um die Wurst: Bratwurstmuseum eröffnet in Nürnberg

100 Quadratmeter nur für die kleine Nürnberger Rostbratwurst: In der Nürnberger Altstadt eröffnet das Bratwurstmuseum. Das Museum beleuchtet die Geschichte, Entstehung und Herstellung der sieben bis neun Zentimeter langen Wurst.

Die Nürnberger Bratwurst muss durch’s Schlüsselloch

Auf mehr als 700 Jahre Kulturgeschichte kann die kleine Spezialität, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt ist, zurückblicken. Und da haben sich so manche Sagen und Legenden angehäuft, warum die Nürnberger Bratwurst so klein sein muss. Zwei Legenden gehen so: Die Nürnberger sollen früher nicht nur die meisten, sondern auch die kleinsten Wirtsstuben gehabt haben. Daran mussten sich auch die Würste anpassen, damit sie zu später Stunde die Bratwurstküche auch durch’s Schlüsselloch verlassen konnten. Durch ein Schlüsselloch sollten sie auch passen, wenn die Stadttore bereits geschlossen hatten, damit die Spätankömmlinge auch noch etwas zu Essen bekamen.

Nürnberger Rostbratwurst: Nur Schweinefleisch und Majoran im Schafsdarm

Zudem wird im Museum die lange Tradition der Nürnberger Metzgerhandwerkskunst beleuchtet. Für die Nürnberger Bratwurst gelten schon seit dem 14. Jahrhundert strenge Qualitätsregeln. Bis heute werde nur bestes grob entfettetes Schweinefleisch verwendet, am Ende werde sie mit der typischen Majoran-Würzung verfeinert und "im Schafsaitling abgedreht", also in Schafsdarm gefüllt, erklärt Nina Weiss, vom Schutzverband Nürnberger Bratwürste und gelernte Metzgermeisterin. Alle Verarbeitungsschritte müssen in Nürnberg erfolgen. Seit 2003 steht die Wurst unter dem Schutz der Europäischen Union.

Weitere Ehren für die Nürnberger Bratwurst

In der Altstadt direkt beim Museum wird auch eine Bratwurstgasse eingeweiht. Das Museum befindet sich dann passenderweise in der Bratwurstgasse 1. Das Bratwurstmuseum betreibt der Schutzverband Nürnberger Bratwürste e.V., der sich aus den industriellen Herstellern der Wurst, der Fleischer-Innung Mittelfranken-Mitte, der Fünf im Weckla GmbH und der Stadt Nürnberg zusammensetzt.