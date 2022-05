Artikel mit Audio-Inhalten

Es geht um die Oberpfalz: Zweite Regionalkonferenz startet

In der zweiten Regionalkonferenz in Tirschenreuth soll es um die politische Gestaltung der Zukunft in der Oberpfalz gehen. Im Vorfeld konnten Bürger per Online-Umfrage verschiedene Themen gewichten. Mit dabei ist auch Albert Füracker.