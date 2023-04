Es geht hoch hinaus: Vorfreude auf das Nürnberger Frühlingsfest

Kurz vor der Eröffnung am Samstag herrscht reger Betrieb auf dem Volksfestplatz. Es wird geputzt und dekoriert. Vorab haben die Schausteller auch die Attraktionen des Festes präsentiert.

Größtes Kettenkarussell der Welt

Gleich drei Achterbahnen sind heuer auf dem Volksfestplatz aufgebaut – darunter Heidis Coaster, bei der sich die Gondeln noch zusätzlich bei der Fahrt drehen. "Das muss man erleben oder erleiden", lacht die Chefin Christina Bruch-Schneider. Hoch hinaus geht es beim Jule Verne Tower. In 80 Meter Höhe dreht sich der Kettenflieger und ist damit der größte der Welt. 50 Meter geht es heuer wiederum beim Riesenrad hinauf.

Preise bleiben stabil

Die Inflation, die gestiegene Energiepreise und der Personalmangel sind auch am Frühlingsfest nicht vorbeigegangen. "Dennoch versuchen wir, die Preise im Vergleich zum Vorjahr stabil zu halten", sagt Lorenz Kalb, Vorsitzender des Süddeutschen Schaustellerverbands. Das Volksfest soll vor allem ein Familienfest bleiben, so Kalb. Familientag ist immer mittwochs, da kosten die Fahrgeschäfte die Hälfte. Der Bierpreis für eine Maß reicht von 9,90 Euro bis 11,50 Euro. Jeder Festwirt kalkuliert seine Preise selbst, erklärt Kalb.

Bieranstich und Festzug am Samstag

Um die Besucher zu locken, bietet der Schaustellerverband ein umfangreiches Rahmenprogramm, zum Beispiel ein Volksfestbiathlon, bei dem die Teilnehmer über den Volksfestplatz laufen und an den Schießbuden ihre Treffsicherheit beweisen müssen. Das Nürnberger Frühlingsfest startet am Samstag mit einem Festzug über den Volksfestplatz. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) zapft im Anschluss das erste Fass Bier an. Das Frühlingsfest geht bis zum 23. April.