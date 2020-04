Es gab schon Jahre ohne Oktoberfest – auch wegen Epidemien

In den nächsten zwei Wochen wollen sich Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter austauschen und entscheiden, ob das Oktoberfest in diesem Jahr ausfällt. Er sei sehr skeptisch, dass es stattfinden könne, hat Söder am Donnerstag auf der Pressekonferenz nach der Kabinettsitzung wiederholt. Für die jüngere Generation wäre ein Jahr ohne Wiesn ein Novum.

Kriege verhinderten mehrmals die Wiesn

Das Oktoberfest hat eine Tradition, die auf das Jahr 1810 zurückgeht. Seit 1948 fand es bislang ohne Unterbrechung statt. Zuvor gab es einige Ausfälle wegen Krieg oder Krankheiten: 1813 aufgrund der Napoleonischen Kriege, in die auch das junge Königreich Bayern verwickelt war, 1873 fiel die Wiesn dem Preußisch-Österreichischen Krieg zu Opfer. Auch während des Ersten und des Zweiten Weltkriegs war niemandem zum Feiern zumute.

Oktoberfest wegen Cholera ausgefallen

Wegen der Cholera fand das Oktoberfest zweimal nicht statt: 1854 suchte die Cholera München heim und forderte 3.000 Todesopfer in der Stadt. An der Cholera starb auch die Mutter des damals amtierenden Königs Ludwig I., Therese. Nach ihr ist die Theresienwiese benannt, auf der das Oktoberfest stattfindet. Bayernweit forderte die Cholera über 7.300 Tote.

Die Cholera kam 1873 zurück, auch da fand das Oktoberfest nicht statt. 1923 und 1924 gab es kein Oktoberfest aufgrund der Inflation. 1946 bis 1948 fand das Oktoberfest als "kleines Herbstfest" statt – seitdem gab es keine Unterbrechung mehr.

Zentral-Landwirtschaftsfest wäre zeitgleich zur Wiesn

Das Oktoberfest 2020 soll am 19. September beginnen – in der ersten Woche würde parallel das Zentral-Landwirtschaftsfest (ZLF) laufen. Rein organisatorisch ist es möglich, die Entscheidung übers Oktoberfest bis Juni hinauszuzögern, allerdings ist das Verbot aller Großveranstaltungen bis Ende August eine Art Weichenstellung.

Eine Milliarde Euro Umsatz steht auf dem Spiel

Auf dem größten Volksfest der Welt ist es schwierig bis unmöglich einen Sicherheitsabstand und Hygienemaßnahmen zu garantieren. Auf der anderen Seite ist das Oktoberfest ein Wirtschaftsfaktor, der in den 14 Tagen rund eine Milliarde Euro Umsatz generiert. Davon profitieren auch Branchen, die derzeit sehr unter dem Shutdown leiden, wie Hotels, Gaststätten, Taxifahrer oder Reiseführer.

Das Landwirtschaftsfest wird vom bayerischen Bauernverband veranstaltet. Von dort heißt es, man sei in enger Abstimmung mit der Stadt, könne aber derzeit nicht sagen, ob das ZLF stattfinden wird.