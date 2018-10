Es fehlt am Geld fürs Schulfrühstück

Kurz nach sieben Uhr morgens: Draußen ist es noch finster, das Schulhaus in Bad Griesbach noch menschenleer. Nur in der Mensa ist schon Leben. Der 10-jährige Tim nimmt die Frühstücksbestellungen auf. Kakao wird gewünscht - Tim stellt mit Milch gefüllte Tassen in einen Mikrowellenherd.

Viele Eltern müssen schon früh aus dem Haus

Er hat Frühstücksdienst. 15 Mitschülerinnen und Mitschüler wollen versorgt werden. Alles im Kopf zu behalten sei manchmal schwer, sagt Tim. Seit acht Jahren gibt es an der Grund- und Mittelschule Bad Griesbach ein kostenloses Frühstück, organisiert vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband.

Konrektor Rainer Kirschner war nicht überrascht, dass das Angebot so gut ankommt. Dabei geht es oft gar nicht mal darum, dass Eltern kein Geld für ein Frühstück zuhause haben. Es gibt die Eltern, die mit der Versorgung morgens überfordert sind oder die, die sehr früh zur Arbeit aufbrechen müssen.

"Deswegen schauen wir, dass wir den Begriff der 'Bedürftigkeit' sehr weit fassen. Und dass eben 'Bedürftigkeit' viele Schattierungen haben kann, die auch durch niemanden zu bewerten und vor allem negativ zu bewerten sind." Rainer Kirschner, Konrektor Grund- und Mittelschule Bad Griesbach

Tim wächst bei seiner Mutter auf, die in einem der großen Kurhotels in Bad Griesbach arbeitet. Dienstbeginn um sieben, Frühstücken um sechs - zwei Stunden vor Tims Schulbeginn: Das hat bei ihnen nie funktioniert. Deswegen das Schulfrühstück, so Tims Mutter Andrea Ramel: "In erster Linie macht der Tim das, weil er natürlich frühstücken will und zuhause, wenn wir aufstehen, noch nichts essen kann, und ich ihm noch nie habe beibringen können, dass er was isst, damit er was im Magen hat. Das hat er noch nie verstanden, weil er immer gesagt hat: Ich habe doch keinen Hunger. Also haben wir das Angebot angenommen."

Von Trauben bis Nussnougat-Creme

Tim weist mittlerweise jüngere Schüler ein. Trauben und Äpfel serviert er den Mitschülern auf kleinen Tellern; Semmeln, Toastbrot und Nutella. Also nicht Vollkornbrot und Frischkäse, wie es das Plakat vom Schulfrühstück ganz pädagogisch verspricht. Aber Müsli kommt schlicht nicht gut an.

Rainer Kirschner vom BLLV sieht es pragmatisch: "Es kommt auf die Mischung an, und ich denke, dass die einigermaßen gut ist. Das Ziel ist, sie gesund zu ernähren, aber vor allem, dass sie nicht hungrig in die Klassen kommen."

Problem ist auch, dass das Frühstück nicht viel kosten darf, denn die Finanzierung ist unsicher. Dabei gibt es zwei verschiedene Schulfrühstück-Angebote in Bayern: Eines mit Spendengeldern finanziertes und eines vom Staat. Das Staatliche wird nur an Grundschulen und nur in bestimmten Regionen angeboten, die als strukturschwächer gelten, wie die nördliche Oberpfalz.

Ohne Spenden geht nichts

Voraussetzung ist außerdem, dass mindestens 20 Kinder regelmäßig das Frühstücksangebot annehmen. Die Schule in Bad Griesbach ist für ein staatlich finanziertes Frühstück zu klein, und die Region statistisch gesehen zu wohlhabend. Aber der Bedarf besteht trotzdem: Der BLLV muss Jahr für Jahr auf Spendengelder hoffen, um das Angebot aufrecht erhalten zu können. Und so hofft Konrektor Kirschner auf eine finanzielle Beteiligung vom Sozial- oder Kultusministerium.

Um kurz nach acht rast Tim dann die Treppen rauf in sein Klassenzimmer. Wenn er Dienst hat, darf er ein paar Minuten zu spät kommen. Besser noch: Jeder Helfer bekommt einen Sonder-Ferientag. Gefrühstückt hat er - und eine Stunde emsig gekellnert.