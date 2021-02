Erziehung im Lockdown: Hundeschule Online

Seit Corona - hohe Nachfrage an Hundeschulen

Ein Online-Training kann bis zu einer Stunde dauern, je nachdem wie lange der Hund durchhält. Sonja Mittermeier hat gerade zu Beginn des ersten Lockdowns eine Flut an Anfragen erhalten. Auch jetzt ist ihr Terminkalender weiterhin voll, das Training mit den Hunden ist gefragt wie nie. Wöchentlich nehmen bis zu 60 Hunden an Einzeltrainings teil, 100 Hunde sind es in Gruppenkursen.

Vorteil: Trainerin in "allen" Situationen dabei

Teilnehmerin Anna Köck ist sehr dankbar für die Unterstützung und sieht den Vorteil des Online-Trainings vor allem in der Verfügbarkeit: "Unsere Trainerin kann sich direkt in unser privates Umfeld zuschalten, Capper kann sich ausschließlich auf mich konzentrieren, da nur wir beide im Raum anwesend sind. Er hat wenig Ablenkung von außen. Außerdem kann man auch mal abends auf dem Sofa trainieren, und die Trainerin in Alltagssituationen holen, in denen es vielleicht mal nicht so gut läuft."

Nachfrage in Tierheimen boomt

Die Nachfrage gerade nach jungen Hunden ist zurzeit enorm. Auch im Regensburger Tierheim gibt es derzeit "nur" noch zehn Hunde zu vermitteln, wo es zu normalen Zeiten 20 waren. Susanne Habenschaden vom Tierschutzverein Regensburg appelliert an frisch-gebackenen Hundebesitzer: "Wenn man einen Welpen hat der sehr lebendig ist, sind die Hundeschulen als Ratgeber unersetzlich. Als neuer Hundebesitzer hat man 1.000 Fragen. Da sind Hundetrainer enorm wichtig."