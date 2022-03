Erziehung für Bäume - Wie Gehölze richtig geschnitten werden

Rund 20 Frauen und Männer stehen in der riesigen Obstbaumplantage im Lehrbetrieb des Bezirks Niederbayern Deutenkofen und starren auf einen Obstbaum. In der Baumkrone kraxelt Baumexperte Hans Göding herum und erklärt die ersten Schritte beim Baumschnitt. Immer mehr Menschen besuchen diese Kurse, so wie Maria Wittmann: "Wir haben eine große alte Streuobst-Fläche", erzählt die Frau, "und mir ist einfach wichtig, dass die erhalten bleibt, dass man auch fachmännisch mit alten Bäumen richtig umgehen kann. Und deswegen habe ich mich hier jetzt angemeldet."

Bäume brauchen Erziehung

Und wer könnte das praktisch besser vermitteln als Hans Göding. Er ist Herr über 18.000 Obstbäume auf dem Lehrbetrieb. Die jungen Bäume brauchen wie junge Menschen Erziehung: "Wir müssen das Wachstum der jüngeren Triebe in die Bahnen lenken, nach außen und die Krone öffnen für die Belichtung." Und während er das sagt, zwickt er mit einer Gartenschere kleine, vor allem nach innen ragend Äste und Schosslinge heraus, größere entfernt er mit einer Handsäge.

Platz und Licht für die Äste

Die einzelnen Äste benötigen Platz und Licht, damit sich später die Früchte schön entfalten können. Und jetzt ist die beste Zeit für den Schnitt von Apfelbäumen, sagt der Experte: "Generell ist die zweite Märzhälfte ideal. Wir sind relativ nah am Austrieb. Das heißt, die Wunden müssen nicht lange bei schlechter Witterung aushalten." Allerdings warnt der Experte, junge Bäume nicht zu radikal zu schneiden. "Wir sollten immer im Auge haben, was am Boden liegt, was entfernt wurde. Das Schnittholz sollte nie 20 Prozent von Gesamtkronenvolumen übersteigen."

Auch Bäume können vergreisen

Ähnlich ist die Herangehensweise bei älteren Obstbäumen. Die vergreisen schlichtweg ohne Schnitt und vergessen regelrecht die Bildung neuen, frischen Holzes. Auch hier gilt es Luft und Licht zu schaffen zwischen den Ästen.

Und bei aller Sympathie für das "30 Millionen neue Bäume Projekt" der bayerischen Staatsregierung mahnt Göding: "Wir haben ja in Bayern das Ziel, viele Bäume zu pflanzen in den nächsten Jahren. Man muss aufpassen, dass auch die Pflege hierzu gewährleistet ist. Es wäre fatal, nur zu pflanzen und die Pflege der Altbäume dabei außer Acht zu lassen."

Gefühl für Bäume

Um ihre alten Obstbäume zu schützen. ist auch Maria Wittman hier bei dem dreitägigen Kurs und hat gelernt, "dass es nicht nach strikten Regeln geht, sondern dass man ein Gefühl für den Baum kriegt, für die Lichtverhältnisse, dass man den Baum als Ganzes sehen muss. Man muss sich schon sorgen und kümmern. Das, glaub ich, ist ganz wichtig." Auch das ist bei den Bäumen genauso wie bei den Menschen.