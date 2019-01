22.01.2019, 13:21 Uhr

Erziehermangel in Hof: Kindergärten fehlt das Personal

Der Bedarf an Krippen-und Kindergartenplätzen steigt. Allerdings fehlen derzeit ausreichend Erzieherinnen und Erzieher. Wie in vielen Branchen herrscht auch hier Fachkräfte-Mangel, zum Beispiel in Hof.