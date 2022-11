Erzieherinnen in Sorge: Ministerin Huml auf Kita-Besuch

Viele Kolleginnen steigen aus

Die Politik versuche nach wie vor, Quereinsteiger für den Job zu gewinnen, berichtete Melanie Huml. Doch das reicht nicht, entgegnete die Lichtenauer Kita-Leiterin Claudia Meier: "Mit Herz allein ist der Beruf nicht ausgefüllt." Sie kenne viele ältere Kolleginnen, die aufgrund der hohen Belastung ausgestiegen seien – dann fehle plötzlich Personal mit viel Erfahrung. Gleichzeitig würden die Eltern aber Qualität und Bildung erwarten, so Meier. "Dann können noch so viele Quereinsteiger kommen – wer betreut sie? Wer lernt sie an?"

Anerkennung von den Eltern

Auch Vertreterinnen des Elternbeirats waren bei dem Treffen dabei. "Wir sehen, dass es manchmal schwer ist, hier alles zu stemmen", sagte eine der Frauen der Ministerin. Sie betonte gleichzeitig aber auch, dass sie in Lichtenau alle sehr zufrieden mit ihrer Kita seien.

Kuvert für Ministerpräsident Söder

Am Ende des Besuchs überreichte Claudia Meier ein Kuvert mit Wünschen und Hoffnungen des Kita-Personals. Und Melanie Huml versprach, ein zweites Kuvert in München persönlich an Ministerpräsidenten Markus Söder zu übergeben.