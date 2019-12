ErzieherInnen gesucht! Jetzt machen Influencerinnen Werbung

Mitarbeiter in Kitas seit 2006 verdoppelt

In bayerischen Kindertagesstätten arbeiten laut Ministerium derzeit über 50.000 Menschen. Das seien doppelt so viele wie noch im Jahr 2006 und damit so viele wie noch nie. Trotzdem sei der Bedarf an neuen Fachkräften ungebrochen.

"Wir müssen die jungen Menschen dafür begeistern und gleichzeitig die Rahmenbedingungen attraktiv machen." Kerstin Schreyer, Bayerische Familienministerin

Die vom Familienministerium gestartete Fachkräfteoffensive sehe neben einer leistungsgerechten Bezahlung auch die Förderung des Berufsimages mit der Unterstützung von Influencern vor.