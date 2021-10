Erzieher wegen vielfachen Missbrauchs von Kindern verurteilt

Der Erzieher aus dem Landkreis Rosenheim wurde zu drei Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legte dem inzwischen 32-Jährigen weit mehr als 200 sexuelle Übergriffe an Kindern in einem Integrationshort im Landkreis Rosenheim zur Last, wo er als Erzieher tätig war. Der Mann hatte bereits am ersten Verhandlungstag vor der Jugendkammer am Landgericht Traunstein alle Vorwürfe eingeräumt. Das Geständnis sei der Richterin zufolge bei der Auslegung des Strafrahmens stark berücksichtigt worden.

Kinder zwischen sechs und 16 Jahren missbraucht

Der Verurteilte hat von September 2019 bis November 2020 in der Betreuungseinrichtung sexuelle Handlungen an Kindern vorgenommen. Er sitzt seit Ende November 2020 in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er schutzbedürftige Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren regelmäßig unsittlich berührte und die Kinder aufforderte, sich dabei auszuziehen. Dabei fasste der Verurteilte laut Staatsanwaltschaft die Kinder unter dem T-Shirt und zwischen den Beinen an. Die Kinder mussten sich regelmäßig bis auf die Unterhose ausziehen oder sich auf seinen Schoß setzen.