Erzieher-Mangel in Kitas: Was bringt Giffeys Millionenprogramm?

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat ein Ziel: Mehr junge Menschen sollen sich dazu entscheiden, Erzieher zu werden. Kein leichtes Unterfangen, denn die Bezahlung ist schlecht – vor allem im Vergleich zu technischen Berufen. Und in der Ausbildung gibt es oftmals gar kein Geld. Das "Bundesprogramm Fachkräfteoffensive Erzieherinnen/Erzieher" soll das ändern. Bis 2022 soll der Bund 300 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Ein Teil davon ist für die Ausbildungsvergütung von bis zu 5.000 angehenden Erziehern vorgesehen.

Reicht das Geld vom Bund aus?

Nein. Das Bundesfamilienministerium geht davon aus, dass bis 2025 191.000 Erzieher in Deutschland fehlen werden. Die Autoren des Nationalen Bildungsberichts rechnen sogar mit 300.000 fehlenden Erziehern bis 2025. Die unterschiedlichen Prognosen kommen zustande, weil für die Berechnungen unterschiedliche Personalschlüssel verwendet wurden. Beide Prognosen zeigen aber: 5.000 zusätzliche Ausbildungsplätze werden die Personallücke nicht schließen.

Könnte das Bundesprogramm Anreize schaffen?

Ja. Das Bundesfamilienministerium hofft, dass auch die Länder und Kommunen mit aufspringen und sich dafür einsetzen, dass angehende Erzieher in der Ausbildung bezahlt werden. Das Institut für Demoskopie Allensbach hat für das Ministerium eine repräsentative Befragung durchgeführt und ein Wirtschaftsforschungsunternehmen hat daraus die Studie "Zukunftsszenarien – Fachkräfte in der frühen Bildung gewinnen und binden" erstellt.

Das Ergebnis: 0,5 Prozent der Befragten haben sich "mal" ernsthaft damit beschäftigt, Erzieher zu werden, die Idee aber aufgrund der fehlenden Ausbildungsvergütung verworfen. Unter der Annahme, dass eine Ausbildungsvergütung jährlich zusätzlich 0,5 Prozent der 19-Jährigen zu einer Ausbildung bewegen würde, geht das Institut davon aus, dass sich bis 2030 etwa 50.500 Menschen für den Beruf als Erzieher entscheiden könnten.

Wie steht Bayern bei der Bezahlung von Erzieher-Azubis da?

Schlecht. Deutschlandweit bekommen viele angehende Erzieher in der Ausbildung kein Geld. Im Schuljahr 2016/17 haben laut Bundesfamilienministerium 7.100 der insgesamt 37.500 Fachschüler, die eine Ausbildung zum Erzieher begonnen haben, eine Vergütung erhalten. Das entspricht 19 Prozent. Bayern steht im Ländervergleich allerdings noch schlechter da. Wie im Saarland in Thüringen und in Schleswig-Holstein erhalten in Bayern nur bis zu 10 Prozent der Erzieher-Azubis eine Vergütung in der Ausbildung. Am besten geht es den Azubis in Baden-Württemberg und in Berlin. Dort bekommen 30 bis 40 Prozent der angehenden Erzieher eine Vergütung.