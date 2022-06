Erzieher-Ausbildung: Verkürzt und jetzt auch bezahlt

Spielen, malen, singen: Lange Zeit zeichnete diese Vorstellung das Berufsbild der Erzieherinnen und Erzieher aus. Aber spätestens seit dem Fachkräftemangel in den Kitas sollte auch den letzten klar sein, welche pädagogisch anspruchsvolle Arbeit Erzieher leisten. Honoriert wurde die Leistung lange nicht. Die Erzieher-Ausbildung ist ein Schulberuf, es musste teilweise Schulgeld gezahlt werden, eine Ausbildungsvergütung gab es nicht. Das hat sich in Bayern geändert. Die Staatsregierung hat Maßnahmen ergriffen, um die Ausbildung attraktiver zu machen.

1. Weg: Praxisintegrierte Ausbildung mit rund 1.200 Euro Gehalt

Kürzer und moderner soll die neue Erzieher-Ausbildung in Bayern sein, teilt das zuständige Kultusministerium mit. Schon vor sechs Jahren als Modellversuch "OptiPrax" (optimierte Praxisphasen) gestartet, ist die sogenannte praxisorientierte Ausbildung seit diesem Schuljahr (2021/22) festes Modul in den meisten der insgesamt 58 Fachakademien für Sozialpädagogik in Bayern. Neu dabei ist, dass die Ausbildung jetzt vier statt früher fünf Jahre dauert. Dazu gehört ein einjähriges sozialpädagogisches Einführungsjahr (SEJ). Bislang war es ein zweijähriges Sozialpädagogisches Seminar (SPS). Wer Abitur oder eine Berufsausbildung hat, kann auf drei Jahre verkürzen. Praxisphasen laufen parallel zum theoretischen Teil, so dass die Auszubildenden das Erlernte gleich in der Kita anwenden können. Außerdem gibt es laut Kultusministerium ein tariflich festgelegtes Ausbildungsgehalt von durchschnittlich 1.200 Euro.

2. Weg: klassische Ausbildung mit Bafög von rund 900 Euro ohne zurückzuzahlen

Parallel dazu gibt es nach wie vor die klassische Ausbildung, die ebenfalls auf vier Jahre verkürzt wurde. Hier sind Theorie und Praxis voneinander getrennt. Neu ist, dass Auszubildende ein sogenanntes "Aufstiegs-BAföG" in Höhe von rund 900 Euro beantragen können. Das muss nicht zurückgezahlt werden.

3. Weg: direkter Einstieg für Bewerber mit Abitur oder Berufsausbildung

Der dritte Weg steht Quereinsteigern mit mittlerem Schulabschluss und Interessierten mit Abitur oder einer abgeschlossenen Berufsausbildung offen. Er dauert drei Jahre. Hierfür muss eine sozialpädagogische Praxistätigkeit nachgewiesen werden.

Beispiel: Erzieherin Gemma Maria Cleobury vom "Bunten Haus" in Hallbergmoos

Gemma Maria Cleobury ist seit zwei Jahren staatlich geprüfte Erzieherin. Sie arbeitet in der Kita "Buntes Haus" der Diakonie München und Oberbayern in Hallbergmoos. Die 27-Jährige gehört zu den ersten, die die praxisintegrierte Ausbildung absolviert hat. Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr war für Gemma klar: Sie möchte Erzieherin werden. Ihr hat die Ausbildung viel Spaß gemacht. "Diese praktischen Phasen und die theoretischen Dinge, die ich gelernt habe und die ich dann auch gleich umsetzen konnte, waren klasse." Ohne OptiPrax hätte sie die Ausbildung nicht gemacht. Es hätte zu lange gedauert und Gemma hätte auch kein Geld bekommen. "Das ist natürlich ein Superpunkt, warum ich mich für OptiPrax entschieden habe."

Die Maßnahmen der bayerischen Staatsregierung scheinen zu greifen

Seit der neuen Ausbildung steigt die Zahl der angehenden Erzieherinnen laut Kultusministerium jährlich um durchschnittlich 400. Waren es im Schuljahr 2015/16 6.300 Schülerinnen und Schüler (davon 700 männlich), lag die Zahl 2020/21 bei 7.930 (davon männlich 1.150). Insgesamt zählte Bayern im vergangenen Schuljahr 51.710 Erzieherinnen und Erzieher, teilt das zuständige Familienministerium mit. Das sind rund 19.400 mehr als noch vor zehn Jahren.

Auch Schulleiterin Daniela Di Valentin von der Münchner Fachakademie für Sozialpädagogik der Diakonie merkt, dass es mehr Bewerber und auch mehr Männer gibt. "Der Run auf den Modellversuch war zunächst groß. Dieses Jahr ist es fast 50:50 zwischen der neuen praxisintegrierten und der klassischen Ausbildung." Die Kita-Träger unterstützen die Ausbildungen, geben den Auszubildenden einen Arbeitsvertrag, zahlen das Gehalt.

Aber die Fachakademien könnten nicht so viel ausbilden, um den akuten Fachkräftemangel in den Kitas aufzufangen, sagt Schulleiterin Daniela Di Valentin. Es müsse noch mehr getan werden. So sollten ausländische Abschlüsse leichter anerkannt werden.

Kritik kommt vom Verband Kita-Fachkräfte in Bayern

Skeptisch sieht die neuen Erzieher-Ausbildungswege der Verband Kita-Fachkräfte in Bayern: Zu kurz, zu wenig Praxiserfahrung und die bisher integrierte Ausbildung zur Kinderpflege fällt weg. Verbandsvorsitzende Veronika Lindner kritisiert: "Wir befürchten, dass es zu Lasten einer guten Qualität führen könnte. Es sind ja praktisch zwei Ausbildungen in einem gewesen bisher. Man hat erst die zwei Jahre Kinderpflege gemacht und dann drei den Erzieher obendrauf." Der bayerische Kita-Fachkräfte-Verband wünscht sich, dass man auch die klassische Ausbildung berufsbegleitend machen kann, zum Beispiel in Form von Abendschule.

Neue Erzieher-Ausbildungen fangen Fachkräftemangel in Kitas nicht auf

Erzieherin Gemma Maria Cleobury hat es nicht bereut, den praxisintegrierten Ausbildungsweg gegangen zu sein. Auch wenn die Arbeitsbelastung oft groß ist, liebt sie ihren Job. "Ich bin sehr glücklich mit meiner Berufswahl." Sie ist mit ihrem Gehalt von rund 2.300 Euro netto zufrieden. Nun hofft die 27-Jährige, dass noch mehr die neuen Ausbildungsmöglichkeiten nutzen. "Es ist eine gute Idee, Erzieherin zu werden."