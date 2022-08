Erzbistum startet Beratungsstelle für Betroffene von Missbrauch

Missbrauchsbetroffene können sich im Erzbistum München und Freising künftig an eine neue Stabsstelle "Beratung und Seelsorge für Betroffene von Missbrauch und Gewalt" wenden. Wie das Erzbistum in einer Pressemitteilung schreibt, wird die Beratungsstelle direkt beim Generalvikar angesiedelt und geht auf eine Anregung des Betroffenenbeirats zurück. Die neue Stabsstelle solle eine Lotsenfunktion bei Anliegen zum Thema Missbrauch und Gewalt in der Kirche übernehmen. Sie arbeite eng mit den bisherigen Angeboten zusammen. Neben einem Priester, zwei Psychologinnen und einer Verwaltungskraft werde auch eine Seelsorgerin das Team erweitern.

Beratungsstelle wird fest beim Generalvikar etabliert

Die neue Beratungsstelle soll bisherige Angebote ergänzen. "Erweitert wird die Unterstützung für Betroffene um die Möglichkeit einer direkten, niedrigeschwelligen seelsorgerlichen Begleitung", schreibt das Erzbistum in seiner Pressemitteilung. "Wir wollen zunächst einmal einfach ansprechbar sein, zuhören und die Belange der Betroffenen wahrnehmen", sagt auch Pfarrer Kilian Semel, Leiter der Stabsstelle. Es gehe darum, über Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und den Betroffenen bei organisatorischen Dingen zu helfen, wie beispielsweise dem Antrag auf Anerkennungsleistungen.