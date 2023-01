Erzbistum München stellt sich Missbrauchsklage in Traunstein

Nach Klage eines Missbrauchsbetroffenen am Landgericht Traunstein will das Erzbistum München und Freising nicht auf Verjährung pochen. Damit ist der Weg frei für eine gerichtliche Aufarbeitung eines der zentralen Fälle aus dem Münchner Gutachten über sexuellen Missbrauch durch Kleriker und Mitarbeiter des Erzbistums.

München und Köln machen Weg frei für gerichtliche Aufarbeitung

Erst in der vergangenen Woche hat das Erzbistum München und Freising Bilanz gezogen, ein Jahr nach dem von Kardinal Reinhard Marx in Auftrag gegebenen Missbrauchsgutachten. Marx versicherte erneut, man wolle alles tun für die Betroffenen. Im Dezember hatte bereits der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki bekanntgegeben, in einem vergleichbaren Verfahren vor dem Landgericht Köln nicht auf Verjährung zu pochen, um die Aufklärung voranzutreiben.

"Die Erzdiözese München und Freising hat ihre Klageerwiderung in der Feststellungsklage vor dem Landgericht Traunstein fristgerecht eingereicht und erhebt die Einrede der Verjährung nicht", teilte das Erzbistum am Mittwoch mit. Die Erzdiözese sei bereit, zur Anerkennung des Leids des Klägers ein angemessenes Schmerzensgeld zu leisten und für darüber hinausgehende Schadensersatzbegehren eine angemessene Lösung zu finden, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Erzdiözese bedauere das dem Kläger und anderen Missbrauchsbetroffenen widerfahrene Leid zutiefst.

Missbrauchsbetroffener Kick: "Kleine Sensation"

Der Sprecher des Betroffenenbeirats der Erzdiözese München, Richard Kick, zeigte sich erleichtert über die Entscheidung. Es sei ein großes Signal, das die Erzdiözese damit aussende, sagte er auf Anfrage dem BR. "In der Vergangenheit haben wir nur über Anerkennungsleistungen gesprochen, heute sprechen wir über Schmerzensgeld. Das ist für mich eine kleine Sensation." Vor dem Landgericht Traunstein will ein 38-jähriger Mann mit einer Feststellungsklage gerichtlich klären lassen, inwieweit das Erzbistum München und Freising und seine früheren Erzbischöfe haftbar gemacht werden können für Fehlverhalten im Fall des mehrfachen Missbrauchstäters Peter H.

Der inzwischen aus dem Priesterstand entlassene H. wurde bis 2010 immer wieder in der Seelsorge in Oberbayern eingesetzt, obwohl er bereits in den 1980er Jahren von einem Amtsgericht für pädophile Übergriffe verurteilt worden war. Einer der Beklagten ist der verstorbene Joseph Ratzinger beziehungsweise sein Rechtsnachfolger.

Initiative Sauerteig: "Woher kam Aufforderung zur Vertuschung?"

Die Initiative Sauerteig zeigt sich ebenfalls erleichtert, "dass das Ordinariat die Verjährungseinrede nicht erheben will." Die Initiative stammt aus dem Pfarrverband Garching-Engelsberg, in dem auch der Missbrauchstäter Peter H. eingesetzt war.

In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: "Wir möchten diese Entscheidung als Signal verstehen, dass sich das Ordinariat für eine großherzige und umfassende Entschädigung entscheidet und damit Glaubwürdigkeit zurückgewinnt." Für eine grundlegende Aufarbeitung des Missbrauchsskandals brauche es aber auch die Benennung der strukturellen Ursachen innerhalb der Institution Kirche. "Unsere Frage ist: Woher kam die Aufforderung zur Vertuschung?", heißt es von der Initiative Sauerteig.

Auf Bistümer könnte Schadensersatz in Millionenhöhe zukommen

Trotzdem gibt es in vielen deutschen Bistümern mit Blick auf die nun anstehende Gerichtverhandlung auch die Sorge ums Geld. Schließlich könnten bald auf die deutschen Bistümer erhebliche Schadensersatzzahlungen in Millionenhöhe an die Missbrauchsbetroffenen zukommen. Deshalb hatte die Finanzkommission der Bischofskonferenz den Bistümern laut einem kircheninternen Dokument empfohlen, "nicht auf die Einrede der Verjährung bei Klagen im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch zu verzichten".

Diese Linie vertreten auch einige bayerische Bistumsjustitiare. In einem Protokoll von der Sitzung der Bistumsjuristen Ende September 2022 wird ein Rechtsvertreter des Erzbistums München und Freising mit der Anmerkung zitiert, "auch externe Rechtsanwälte würden davon abraten, die Einrede nicht zu erheben".

Das Erzbistum München und Freising hat sich nun anders entschieden. Würde sich das Erzbistum auf die Verjährung berufen und es zu keinem Prozess kommen, hätte das enormen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit und das Image der katholischen Kirche. Schließlich hatte auch das Erzbistum München und Freising und Kardinal Reinhard Marx immer wieder beteuert, das Leid der Betroffenen bedingungslos aufklären zu wollen.