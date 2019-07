Erzbistum München stellt Archiv für Familienforschung online

Das Archiv des Erzbistums München und Freising, eines der größten Kirchenarchive Deutschlands, ist seit heute online. Wer regionale Familien- und Ortsgeschichte erforschen möchte, kann dies nun auch von Zuhause aus tun. Ohne Anmeldung und kostenlos kann in den Archivalien überall auf der Welt recherchiert werden. Bereits zehn Prozent der Bestände des Archivs stehen jetzt online. Rund vier Millionen digitalisierte Seiten.

Kirchenarchiv online - Datenschutz bleibt gewahrt

Besonders die Tauf-, Trau- und Sterbebücher der Erzdiözese sind für Familienforscher interessant. Alles und jeden kann man in den Archiven allerdings nicht finden, denn nicht alle Archivbestände dürfen öffentlich zugänglich gemacht werden, sagt Roland Götz vom Archiv des Erzbistums München und Freising. Die aktuellen Bücher unterlägen dem Datenschutz:

"Es muss eine Taufe 120 Jahre vergangen sein, damit man hier forschen kann, aber bis in die Zeit kommt man mühelos mit Familie und Papieren oder mit dem Standesamt zurück. Dann beginnt die große Zeit der Pfarrmatrikel, weil es da ein Standesamt noch nicht gibt." Roland Götz

Ältestes Dokument: Urkunde von Bischof Otto I. von 1147

In den Jahrhunderten vor 1900 wurden die Familienregister in den Pfarreien geführt. Das erste Standesamt in Bayern gab es 1876. Die Pfarrmatrikel, Urkunden und Bücher aus über 800 Jahren Geschichte sind ein wichtiger Kulturschatz, den das Archiv der Forschung und Öffentlichkeit nicht weiter vorenthalten will.

Auch das älteste Dokument des Archivs, eine Urkunde von Bischof Otto I. aus dem Jahr 1147 wurde digitalisiert und damit für die Zukunft gesichert. In den kommenden zehn Jahren will man weitere Bestände online stellen, bis zu 40 Prozent des Gesamtarchivs, das eines der bedeutendsten Kirchenarchive Deutschlands ist.

Für weitere Themen rund um Religion, Kirche und Spiritualität abonnieren Sie den Newsletter von Religion und Orientierung.