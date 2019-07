Erzbistum München-Freising: Sparen trotz Millionen-Plus

Mit einem positiven Jahresergebnis von rund 99 Millionen Euro schloss das Erzbistum München-Freising das Jahr 2018 ab. Auch das Vermögen konnte Bayerns größtes Bistum vermehren. Zum 31. Dezember 2018 lag die Bilanzsumme bei rund 3,5 Milliarden Euro. Das sind 125 Millionen mehr als im Vorjahr.

Kein "Weiter-So"

Obwohl das Geld für das finanzkräftige Bistum sprudelt, könne es ein "Weiter-So" nicht mehr geben, sagt Generalvikar Peter Beer. Bereits 2020 müsse gespart werden und auch der Haushalt für 2019 sei auf Kante genäht. Um eine so wörtlich "ideenlose Streichorgie" zu vermeiden, sei eine "positive Vision" erforderlich. Es gehe darum, Menschen zusammenzuführen. "Dafür bietet sich auch Kooperation an und in einzelnen Fällen wäre zu diskutieren, wo können wir gemeinsam mit den Kommunen, mit den evangelischen Christen etwas gemeinsam nutzen."

Steigende Kirchenaustrittszahlen befürchtet

645 Millionen Euro Kirchensteuer flossen 2018 ans Erzbistum. Das sind zwar noch 5 Millionen mehr als im Vorjahr. Aber bereits für 2019 rechnet die größte Diözese Bayerns mit sinkenden Einnahmen, weil man mit einem zusätzlichen Anstieg der Kirchenaustritte rechne.