Erzbistum München-Freising kommt glimpflich durch Corona-Krise

Anders als erwartet, wirkt sich die Corona-Pandemie bislang kaum auf die Finanzen im Erzbistum München und Freising aus. Die Einnahmeausfälle blieben 2020 gering. Und so legte eines der wohlhabendsten Bistümer in Deutschland und weltweit am Donnerstag ein positives Jahresergebnis vor.

Überschuss von rund 33 Millionen Euro

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020 weist demnach einen Überschuss von rund 33 Millionen auf. Insgesamt erzielte das Erzbistum im vergangenen Jahr Erträge in Höhe von 864 Millionen Euro. Die Erzdiözese sei von den negativen Auswirkungen 2020 noch nicht so massiv getroffen worden, wie es nach dem ersten Lockdown und den zunächst schlechten Nachrichten vom Arbeitsmarkt zu befürchten war, sagte Generalvikar Christoph Klingan.

Die Erzdiözese profitiert von der sichtbaren konjunkturellen Erholung, wie Finanzdirektor Markus Reif einräumt. Dazu kommt ein weiterer Effekt: Die Binnenzuwanderung nach Oberbayern kompensiert weiterhin austrittsbedingte Verluste.

Einnahmen bei Kirchensteuer sinken um 2,7 Prozent

Grund zur Entwarnung ist das allerdings nicht. Das zeigt schon ein Blick auf die Kirchensteuereinnahmen, die mit insgesamt 647 Millionen Euro 2020 einen Großteil der Einnahmen ausmachten. Bei den Kirchensteuereinnahmen verzeichnete das Erzbistum einen Rückgang um 2,7 Prozent. Mitte vergangenen Jahres hatte man noch mit einem Minus von zehn Prozent gerechnet.

Mehrere Gründe seien dafür verantwortlich, sagte Reif. Zum einen gebe es aus demographischer Sicht immer weniger Mitglieder, die Kirchensteuern zahlten. Aber auch die Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit habe im vergangenen Jahr eine Rolle gespielt, erklärte der Finanzdirektor und fügte hinzu: "Natürlich spielen auch die Austritte aus der Kirche eine Rolle, mittel und langfristig ist das ein ganz wesentlicher Punkt."

Die Prognosen im Erzbistum München und Freising sind düster

Zumindest wirtschaftlich wird man im Erzbistum also glimpflich durch die Corona-Krise kommen. Das zeichnete sich schon länger ab. Das Institut der deutschen Wirtschaft schätzte den Rückgang des Kirchensteueraufkommens Ende März auf bundesweit rund sechs Prozent. Auch unter dieser Benchmark liegt München und Freising noch deutlich, ebenso wie das benachbarte Bistum Augsburg mit einem Minus von unter 5 Prozent.

Die Prognosen für die kommenden Jahre sind dennoch einigermaßen düster. Schon für das laufende Jahr rechnet das Erzbistum München und Freising mit einem Minus von mehr als zwölf Millionen Euro. Grund sind laut Reif stark steigende Personal- und Baukosten.

Aufgabe von Kirchengebäuden ist kein Tabu mehr

Das Erzbistum muss sparen. Inzwischen denkt man dort auch laut darüber nach, Kirchengebäude aufzugeben. Schließlich sind Instandhaltungen teuer - und längst nicht mehr überall werden noch die großen Kirchenräume gebraucht, die vor 100 oder vor 50 Jahren gebaut wurden.

Wie die knapper werdenden Ressourcen an Geld und Personal künftig eingesetzt werden sollen, dazu läuft im Erzbistum derzeit ein sogenannter Gesamtstrategieprozess. Die Debatten in den Arbeitsgruppen, die auch mit Ehrenamtlichen besetzt sind, werden heftiger, lässt der Generalvikar durchblicken. Bis Jahresende will das Erzbistum Ergebnisse vorlegen.

In Corona-Zeiten: Kirche Sankt Anton wird zur Küche

Corona hat im Erzbistum auch manche Innovation angeschoben, wie Kapuzinerbruder Bernd Kober auf der Pressekonferenz vermeldete: Die Kirche Sankt Anton neben dem Münchner Arbeitsamt wird seit Dezember werktags zur Küche umfunktioniert. Im Schnitt kommen 150 bis 200 Menschen für ein warmes Essen: längst nicht nur Obdachlose, auch Alleinstehende und Senioren.

Vom Erzbistum fließen dieses Jahr 160.000 Euro in den Mittagstisch. Es handelt sich um die Mittel, die man sich beim erneut ausgefallenen Jahresempfang gespart hat. Wie es danach mit der Antoniusküche weitergeht, weiß Bruder Bernd noch nicht. "Aber wir wissen, dass es ein Projekt zur rechten Zeit am rechten Ort ist."