Erzbistum München-Freising auf ungewissem Weg in die Zukunft

22.595. So viele Kirchenaustritte verzeichnete allein das Erzbistum München und Freising im vergangenen Jahr. So viele wie kein anderes Bistum in Deutschland. Die kürzlich vorgelegte Statistik der Deutschen Bischofskonferenz für das Jahr 2020 ereilte das Erzbistum von Kardinal Reinhard Marx inmitten seines Strategieprozesses, ausgerufen unter dem Slogan "Wirkung entfalten, Kirche gestalten".

"Wir sehen, dass unsere gewohnten Ressourcen zurückgehen werden, und wir merken, dass es höchste Zeit ist, die gesamte Erzdiözese in den Blick zu nehmen und zu Prioritäten zu kommen", kommentiert der Erzbischof das Vorhaben auf der bistumseigenen Homepage. Anders formuliert: weniger Gläubige, weniger Priester – und weniger Geld.

Minus von zwölf Millionen Euro erwartet

Letzteres bestätigte einmal mehr der kürzlich vorgelegte Finanzbericht des Erzbistums: Für das laufende Kalenderjahr wird demnach ein Minus von mehr als zwölf Millionen Euro erwartet, das wäre das zweite Minus in Folge. In punkto Kirchensteuereinnahmen erwartet die Diözese heuer 615 Millionen Euro – das wären rund 32 Millionen weniger als 2020, im Jahr 2019 waren es noch 665 Millionen.

Entsprechend rüsten muss sich das Erzbistum für einen Sparkurs; selbst die Schließung von Kirchen sei nicht ausgeschlossen. "Es darf keine Tabus geben", sagte Generalvikar Christoph Klingan bei der Vorstellung des Finanzberichts. Es gelte zu prüfen, "ob wir überhaupt alle Kirchen halten können". Unter Umständen komme auch eine Mischnutzung für Gottesdienste und andere Veranstaltungen infrage.

Gottesdienste, Schulen und Kindergärten auf dem Prüfstand

All das sind Themen, mit denen sich derzeit sechs Arbeitsgruppen aus insgesamt rund 90 Haupt- und Ehrenamtlichen beschäftigen. Sie erarbeiten beim Strategieprozess die Grundlage, "um wichtige Entscheidungen auch in Ressourcenfragen verantwortlich treffen zu können und Kirche zu gestalten", so Klingan. Diskutiert werde über Gottesdienste und seelsorgliche Gespräche ebenso wie über Schulen und Kindergärten oder die Unterstützung und Beratung in Notsituationen.

Mit konkreten Ergebnissen rechnet die Erzdiözese bis Jahresende. "Die Umsetzung auf einer konkreten Ebene, aus der sich dann sichtbare Veränderungen in der Praxis ergeben, wird danach erst beginnen", teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.

Pilotprojekte: Gotteshaus verkleinern,

Unabhängig davon laufen im Erzbistum bereits Pilotversuche, um einen alternativen Umgang mit Personal und Immobilien testen: In der Münchner St.-Thomas-Morus-Gemeinde etwa wird die Kirchengemeinde baulich verkleinert, das Pfarrhaus in den Kirchenraum integriert. So haben weniger Gläubige darin Platz – wie es auch immer weniger Gemeindemitglieder und noch weniger Gottesdienstbesucher gebe, sagt Pfarrer Detlef Kahl. Die Baumaßnahme sei eine Möglichkeit, "wie wir diese Riesenräume besser nutzen können".

Im katholischen Pfarramt im oberbayerischen Feldkirchen führt derweil ein Leitungsteam aus Laien die Gemeinde – Männer wie Frauen. Der Pfarrer kümmert sich dafür rein um die Seelsorge. Hintergrund sind zu wenige Priester, erklärt Angelika Röhrmoser vom Pfarrverband Feldenkirchen-Höhenrain-Laus. Sie es das Leitungsteam positiv: "Weil wir hier die Aufgaben eines Pfarrers übernehmen, die auf mehreren Schultern verteilt sind, auf Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen und wir hier unseren Wissensschatz mit einbringen können, und da vielleicht auch mehr im Blick haben, was die Pfarrer braucht, was die Menschen hier brauchen."

Umfrage: Gläubige schätzen Angebote der Erzdiözese

Was die Menschen brauchen – ein Stimmungsbild dazu hatte sich die Erzdiözese für ihren Strategieprozess selbst eingeholt und befragte die Gläubigen selbst. Per Fragebögen wurden nach der individuellen Einschätzung von 24 Angeboten in Seelsorge, Bildung und Beratung, im caritativen Handeln, im gemeinschafts- und sinnstiftenden sowie spirituellen und kulturellen Bereich gefragt. Knapp 10.000 Fragebögen kamen zurück.

Ihre Auswertung ergab, dass die Menschen im Erzbistum München-Freising kirchliche Angebote für das eigene Leben und auch für die Gesellschaft als wichtig ansehen. Gleichzeitig schätzen sie die Kompetenz der katholischen Kirche als Anbieterin überwiegend hoch ein. Die Frage, wo der Rotstift angesetzt werden soll, wird dadurch nicht leichter zu beantworten sein.