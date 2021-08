Erzbistum Bamberg will 20 Millionen Euro einsparen

Die sinkende Mitgliederzahl der katholischen Kirche und damit sinkende Kirchensteuereinnahmen treffen auch das Erzbistum Bamberg. Mit einem Maßnahmenkatalog sollen bis zum Jahr 2025 rund 20 Millionen Euro im Haushalt des Erzbistums eingespart werden.

Keine Betriebsbedingten Kündigungen vorgesehen

Kürzungen im Bauhaushalt sollen einen Großteil der Sparmaßnahmen erzielen. Außerdem sollen die Kosten für die Anmietung von Büroflächen um ein Drittel reduziert werden, wobei gleichzeitig die diözesaneigenen Gebäude effektiver genutzt werden sollen, so das Erzbistum. Betriebsbedingte Kündigungen werde es aber nicht geben.

Zukunft gestalten statt Bestehendes erhalten

Auch die Ausbildung soll fortgeführt und neue Stellen geschaffen werden, "wo die Zukunftssicherung es erfordere". "Prämisse des Prozesses war die Gestaltung der Zukunft unserer Kirche und nicht der Erhalt des Bestehenden", erklären Generalvikar Georg Kestel und Ordinariatsdirektorin Jutta Schmitt in einem Brief an die Beschäftigten im Erzbistum.