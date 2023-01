Erzbistum Bamberg: Theologin ruft Kirche zu Reformen auf

Beim Neujahrsempfang des Erzbistums Bamberg in der Hofer Freiheitshalle am Samstag hat die Freiburger Theologieprofessorin Ursula Nothelle-Wildfeuer die katholische Kirche dazu aufgerufen, sich in ihrer derzeitigen Vertrauenskrise nicht mit kleinen Reformen zufriedenzugeben. Das teilte das Erzbistum in einem Schreiben mit. Von notwendigen Veränderungsprozessen bleibe keine kirchliche Ebene verschont, sagte Nothelle-Wildfeuer.

Skandale und Misstrauen: Immer mehr Gläubige wenden sich ab

Um zukunftsfähig zu sein, müsse die Kirche missionarisch, authentisch und geschwisterlich sein. Die dramatisch sinkenden Zahlen der Messbesucher, Priester, Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie die zurückgehende Nachfrage nach kirchlichem Beistand ziehe einen massiven Umgestaltungsdruck nach sich. Diese Entwicklung werde gegenwärtig noch durch ein wachsendes prinzipielles Misstrauen Institutionen gegenüber beschleunigt, worunter auch die Kirche leide.

Hinzu komme, dass durch die Missbrauchsskandale "viele Menschen, die sich bislang noch der Kirche zugehörig gefühlt haben, sich im absoluten Unverständnis, in maßloser Enttäuschung, mehr noch, im Zorn von ihr abwenden". Der Verlust des Vertrauens in die Institution Kirche werde außerdem noch durch einen Verlust des Vertrauens in das Personal befördert, heißt es weiter. Laut Nothelle-Wildfeuer können viele Menschen mit der kirchlichen Glaubens- und vor allem Morallehre nicht mehr übereinstimmen. "Es bestätigt sich nun in dramatischer Weise, was sich schon lange anbahnte: Die Volkskirche verschwindet". Angesichts dramatischer Schrumpfungsprozesse gelte es daher, alles auf den Prüfstand zu stellen.

Missionarischer Auftrag unabhängig von Zahl verbliebener Christen

Weihbischof und Diözesanadministrator Herwig Gössl sagte, dass bei aller Notwendigkeit, Missstände zu kritisieren und künftig zu verhindern, Kirche mehr sei, als die Summe des menschlichen Fehlverhaltens. "Da kann man schon auch richtig streiten, entscheidend ist, dass man trotzdem beieinander bleibt und füreinander einsteht", sagte der Weihbischof. Der missionarische Auftrag von Kirche ergebe sich nicht aus der Notwendigkeit des personellen Selbsterhalts, sondern aus der Sendung, die von Gott ausgehe. Dieser missionarische Auftrag gelte unabhängig von der Zahl der verbliebenen Christen. Es komme nicht auf die menschliche Kraft an, sondern auf den Geist Gottes, der hinter der Sendung stehe.