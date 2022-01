Erzbistum Bamberg spendet für Afghanistan

Das Erzbistum Bamberg hat 42.000 Euro für die Flüchtlingshilfe in Afghanistan gespendet. Das Geld aus dem Katastrophenhilfsfonds fließe an Caritas International, teilte Erzbischof Ludwig Schick Anfang der Woche mit. "Seit der Machtübernahme durch die Taliban im Sommer hat sich die humanitäre Lage in Afghanistan jetzt im Winter dramatisch verschärft", so Schick.

Im eigenen Land vertrieben

Caritas International ist das weltweit tätige Not- und Katastrophenhilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Das Engagement in Afghanistan richtet sich gezielt an die im eigenen Land vertriebenen Familien. Allein im vergangenen Jahr haben laut Erzbistum 700.000 Menschen ihre Heimatorte aufgrund der schlechten Sicherheits- und Versorgungslage verlassen. 24 Millionen Menschen, und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung, seien auf Hilfe angewiesen.

Erzbischof ruft zum Spenden auf

Offiziellen Prognosen zufolge werden nach Angaben des Erzbistums in Kürze 90 Prozent der Menschen in Afghanistan unterhalb der Armutsgrenze leben. Mehr als drei Millionen Kleinkinder seien mangelernährt. Erzbischof Schick ruft zum Spenden an Caritas International auf.