Erzbistum Bamberg: Sexuelle Orientierung kein Kündigungsgrund

Im katholischen Erzbistum Bamberg müssen kirchliche Mitarbeitende keinen Jobverlust mehr wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem Beziehungsleben befürchten. Es werde aus diesen Gründen keine Kündigung ausgesprochen, sagte der Sprecher des Erzbistums, Harry Luck, am Mittwoch auf Anfrage.

Position wurde vom Erzbischof schon mehrfach vertreten

Die Ordinariatskonferenz habe das am Dienstag "in der Erwartung einer baldigen Änderung der kirchlichen Grundordnung durch die Deutsche Bischofskonferenz" beschlossen. Zugleich verwies Luck darauf, dass diese Linie bereits mehrfach von Erzbischof Ludwig Schick öffentlich vertreten worden sei.

#OutInChurch als Auslöser der neuerlichen Debatte

Die neuerliche Debatte um eine Reform des kirchlichen Arbeitsrechts wurde im Januar durch die Initiative #OutInChurch ausgelöst. 125 Kirchenmitarbeitende gaben sich öffentlich als queer - also als Teil einer sexuellen Minderheit - zu erkennen. Seitdem mehren sich die Stimmen, die für eine Liberalisierung des Arbeitsrechts werben. Auch im Rahmen des katholischen Reformprojekts Synodaler Weg wurde der Ruf nach Veränderungen lauter.

Würzburg: Sexuelle Orientierung kein Kündigungsgrund mehr

Vor vierzehn Tagen hatte schon der Würzburger Bischof Franz Jung eine entsprechende Erklärung abgegeben. Er garantierte allen, auch "verkündigungsnahen" Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass sie ab sofort nichts mehr zu befürchten hätten – egal wen sie lieben, wen sie heiraten oder welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen.

Auch andere Bistümer, darunter Limburg, Osnabrück und Essen, äußerten sich in diesem Sinne. Zuletzt hatten elf Generalvikare in einem offenen Brief an den Bischofskonferenz-Vorsitzenden Georg Bätzing eine Reform des Arbeitsrechts gefordert. Um die Neufassung der Grundordnung kümmert sich seit Jahren eine Arbeitsgruppe. Laut Medienberichten wollen die Bischöfe in Sachen Arbeitsrecht bis zum Sommer eine Entscheidung treffen.