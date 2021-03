Erzbistum Bamberg: Oster-Gottestdienste in Kirche und Internet

Im Erzbistum Bamberg werden in der Karwoche und an Ostern Präsenzgottesdienste stattfinden und gleichzeitig Online-Übertragungen angeboten. Das sagte Bambergs Erzbischof Ludwig Schick dem Bayerischen Rundfunk. Das Gespräch mit der Staatsregierung am Mittwochabend sei gut verlaufen und man könne nun den Menschen mit beiden Möglichkeiten entgegenkommen, so Schick.

"Es kann nun jeder Ostern feiern, wie es für ihn am besten ist: Wer möchte, kann den Gottesdienst besuchen. Wer lieber zu Hause bleibt, kann in Livestreams oder mit Fernsehübertragungen Gottesdienst feiern." Ludwig Schick, Erzbischof von Bamberg

Abstands- und Hygieneregeln werden eingehalten

Es gelten, wie auch schon an Weihnachten, die Auflagen, dass Personen, die nicht zu einem Haushalt gehören, 1,50 Meter Abstand halten müssen. Vor, während und nach dem Gottesdienst muss eine FFP2-Maske getragen werden. Gemeindegesang und "Mundkommunion" sind untersagt. Außerdem werden an den Kartagen und an Ostern die Plätze in den Kirchen vergeben, Besucherinnen und Besucher müssen sich also im Vorhinein anmelden. Die Anmeldemöglichkeiten regeln die Gemeinden dabei selbst.

Inzidenzwert entscheidet über Gottesdienste in Osternacht

Sollte in Kommunen der Inzidenzwert von 100 überschritten werden und die Notbremse mit Ausgangssperren ab 22 Uhr greifen, werde vor Ort darüber entschieden, die Gottesdienste in der Osternacht vorzuverlegen.

"Wir freuen uns, dass damit Ostern als Fest der Auferstehung und des Neubeginns gefeiert werden kann, besonders auch mit Blick auf den erhofften Neubeginn nach der Corona-Pandemie." Ludwig Schick, Erzbischof

Die Festgottesdienste aus dem Bamberger Dom werden im Internet unter www.youtube.com/erzbistumbamberg übertragen.

Eigentlich hatten Bund und Länder vereinbart, dass der Gründonnerstag und der Karsamstag Ruhetage ähnlich wie Sonn- oder Feiertage sein sollten. Am Gründonnerstag sollte das gesamte wirtschaftliche Leben ruhen, am Karsamstag lediglich der Lebensmittelhandel im engeren Sinn öffnen können. Nach großen Diskussionen und viel Kritik hat Kanzlerin Merkel diesen Beschluss gestern aber zurückgenommen - und damit auch den Kirchen wieder Spielraum für die Feiertage gegeben.