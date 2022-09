Erzbistum Bamberg muss Energie sparen: Kirchen werden kälter

Das Erzbistum Bamberg reagiert auf die momentane Energiekrise und hat deshalb Einsparmaßnahmen beschlossen. Das hat das Erzbischöfliche Ordinariat mitgeteilt. So werde den Pfarreien im Bistum empfohlen, die Temperaturen in den Kirchen zu Gottesdienstzeiten um zwei Grad zu senken, auf maximal acht bis zehn Grad.

Zusammenrutschen, weniger beheizte Räume und Häuser

Zudem sollen Besucherinnen und Besucher von Gottesdiensten in bestimmten Bereichen enger beieinandersitzen, damit nicht die ganze Kirche beheizt werden müsse, heißt es in der Mitteilung weiter. In Pfarrheimen sollen nur noch die Hälfte der Versammlungsräume beheizt werden. Die größte Energieeinsparung bringe mit sich, wenn Veranstaltungen nur in wenigen Häusern stattfinden und die übrigen Gebäude im Frostschutz betrieben würden.

Energie sparen durch weniger Dienstreisen

Ein weiterer Sparpunkt: Dienstreisen im Ordinariat sollen auf das unbedingt notwendige reduziert werden. In den Arbeitsräumen des Erzbistums werden die Temperaturen gemäß den Vorgaben der Bundesregierung je nach Tätigkeit auf 12 bis 19 Grad festgelegt. Die Außenbeleuchtung des Bamberger Doms ist bereits seit Mitte Juli abgeschaltet, auch andere Wahrzeichen Bambergs werden schon länger nicht mehr beleuchtet.