Erzbistum Bamberg: Aussendung der Sternsinger in Bayreuth

Das Erzbistum Bamberg startet seine Aktion "Dreikönigssingen 2022" am Donnerstag in Bayreuth. Dabei sendet Erzbischof Ludwig Schick die Sternsinger des Erzbistums Bamberg aus, teilt das Erzbischöfliche Ordinariat in Bamberg mit.

Wegen Corona: Pfarreien können selbst entscheiden

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage können die Pfarreien selbst entscheiden, ob die Sternsinger 2022 klassisch von Haus zu Haus ziehen oder ob der Segen zum Beispiel per Brief verschickt wird. Zum Jahreswechsel sind die Sternsinger traditionell überall in Deutschland unterwegs, um Spenden zu sammeln. Im Vorjahr hatte die Aussendung wegen der Corona-Pandemie virtuell stattgefunden.

Auftakt: Dreikönigssingen 2022 in Bayreuth

Das Programm bei der Eröffnung in Bayreuth umfasst eine Schnitzeljagd, eine Prozession vom Rathausplatz zur Kirche Heilig Kreuz und eine Wort-Gottes-Feier mit Erzbischof Schick im Freien. Bei der Veranstaltung gilt die 2G-Regel. Die Programmpunkte finden hauptsächlich im Freien statt, so können mehr Kinder teilnehmen.

Unterstützung für mehrere Tausend Hilfsprojekte

Die Sternsinger-Aktion habe sich zur weltweit größten Solidaritätsaktion entwickelt, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Jedes Jahr würden mehrere Tausend Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Teilen der Welt unterstützt.

"Die Sternsingeraktion liegt mir persönlich sehr am Herzen", so Erzbischof Ludwig Schick in der Einladung zur Eröffnung in Bayreuth. Der Brauch habe eine lange Tradition und sei sehr beliebt sowie erfolgreich. Er lasse viele Kinder am kirchlichen Leben teilhaben und sei eine wichtige Hilfe für Kinder "in den ärmeren Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas."