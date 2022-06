Erzbistum Bamberg: 10.000 Katholiken treten aus der Kirche aus

In Bayern sind die Kirchenaustritte in der katholischen Kirche auf ein Rekordtief gesunken und auch im Erzbistum Bamberg hat die Zahl der Katholiken im vergangenen Jahr mit 630.000 einen Tiefstand erreicht. Wie das Erzbistum mitteilte, sind 2021 demnach 10.261 Gläubige im Erzbistum Bamberg aus der katholischen Kirche ausgetreten. Weitere 7.287 Katholikinnen und Katholiken sind laut Mitteilung gestorben, so dass das Erzbistum 2021 nur noch 629.393 Gläubige zählte. Den Verlust hätten auch 4.114 Taufen, 46 Eintritte und 124 Wiederaufnahmen in die katholische Kirche nicht wettmachen können.

Reaktion von Erzbischof Schick: "Leider erwartbar"

Erzbischof Ludwig Schick bewertete die Zahlen als "traurig und bitter, aber leider erwartbar". Die Veröffentlichung von Gutachten zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche hätten viele gläubige Menschen enttäuscht und zum Austritt bewogen, heißt es in der Mitteilung weiter. "Ausgetretene sind nicht abgeschrieben! Wir möchten Kontakt zu ihnen halten, sie sind uns wichtig. Die Tür bleibt offen", wird Erzbischof Schick zitiert.

Erzbistum Bamberg: Mehr Firmungen und Taufen, weniger Priester

Es gebe aber auch Hoffnungszeichen. Die Zahl der Firmungen im Erzbistum Bamberg stieg laut Mitteilung um 210 Prozent auf 4.372 und war damit so hoch wie zuletzt vor sieben Jahren. Die Zahl der Trauungen erhöhte sich um 74,1 Prozent auf 644. Die Zahl der Taufen stieg um 34,4 Prozent auf 4.114. Auch bei den Erstkommunionen wurde mit einem Anstieg von 17,0 Prozent auf 4.563 wieder die Zahl von vor Beginn der Corona-Pandemie erreicht. Die Zahl der im Erzbistum aktiven Priester sank von 232 auf 223.

"Derzeit stellen wir fest, dass das kirchliche Leben in Schwung kommt. Fronleichnam, Pfarrfeste, Wallfahrten finden mit großer Beteiligung statt", so der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. Die kirchlichen Schulen, Kindergärten und Senioreneinrichtungen fänden großen Zuspruch.