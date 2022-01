Erzbischof Schick fordert grundlegende Reform der Kirche

Massive Veränderungen in der katholischen Kirche fordert der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. Im Interview mit dem "Fränkischen Tag" (Samstag) schloss er einen Rücktritt nicht aus, falls er Fehler im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal begangen habe.

Benedikt XVI. soll zu seinen Fehlern stehen

Zur Diskussion um den emeritierten Papst Benedikt XVI. sagte Schick, dass die ganze Wahrheit "auf den Tisch" müsse. Benedikt habe als Präfekt der Glaubenskongregation und später als Papst viele gute Initiativen für die Aufklärung von sexuellem Missbrauch ins Leben gerufen. Aber als Erzbischof von München und Freising und auch nach dieser Zeit habe er Fehler begangen und Schuld auf sich geladen, so der Erzbischof. Der emeritierte Papst solle zu den Fehlern, dem Versagen und der Schuld stehen, dürfe jedoch "auf seine guten Initiativen und Leistungen hinweisen.

Vorschlag: Leitungsämter in der Kirche auf Zeit

Schick forderte systemische Veränderungen in der Kirche, auch im Vatikan. So sollten die Leitungsämter in der Kirche von Bischöfen, Pfarrern und Seelsorgern sowie in den Pfarreiverwaltungen und Ordinariaten auf Zeit vergeben werden, zum Beispiel sieben Jahre, sagte er. Begleitet und kontrolliert werden sollten sie von Beratungs- und Aufsichtsgremien, die auch entscheidend mitreden sollten, ob die Amtszeit um eine weitere Periode verlängert wird.

Mehr Demokratie in der Kirche

Gleichzeitig müssten demokratische Mitbestimmungsstrukturen in der Kirche gestärkt werden. Was etwa auf Pfarr-, Seelsorgsebene und Ordinariatsebene eingeführt werde, das müsse auch in der Zentralverwaltung der Kurie in Rom stattfinden, so Schick. Der synodale Prozess des Papstes und der Synodale Weg in Deutschland gingen in diese Richtung.

Grundlage aller Veränderung müsse eine "geistig-geistliche Erneuerung" sein, betonte der Erzbischof. Was nicht mit dem Evangelium und der Person Jesu Christi vereinbar sei, müsse sowohl im eigenen Leben als auch in den Strukturen der Kirche überwunden werden. Zur geistig-geistlichen Erneuerung gehöre eine Kirche der Wahrheit und der Gerechtigkeit, so Schick. Es dürfe nichts vertuscht oder schöngeredet werden. Transparenz und Offenheit gehören seiner Ansicht nach zur Kirche.

Wegen Missbrauchs-Skandal: Druck auf Seelsorger und Mitarbeiter der Kirche

Der Erzbischof beklagte zugleich einen massiven öffentlichen Druck auf Seelsorger und kirchliche Mitarbeiter. Sie würden teilweise mit "übelsten Schimpfworten betitelt und schlecht gemacht", sagte er. Als Bischof versuche er, sie zu stärken.

Queere Mitarbeiter: Im Bamberger Erzbistum keine Kündigungen

Im Hinblick auf die Initiative #OutInChurch, bei der sich Anfang der Woche 125 queere Menschen im Dienst der Kirche öffentlich geoutet hatten, versicherte Schick, dass in der Erzdiözese Bamberg alle Menschen, gerade die Hauptamtlichen, angstfrei leben und arbeiten könnten. "Bei Problemen bezüglich sexueller Orientierung, Scheidung und Wiederverheiratung etc. haben wir immer versucht, Lösungen zu finden. Das werden wir auch in Zukunft fortsetzen", kündigte Schick an. Wenn queere kirchliche Mitarbeiter sich outeten, hätten sie nicht mit Kündigung zu rechnen.

