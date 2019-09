Erzbischof Schick erreicht Höchstpunktzahl bei Sportabzeichen

Kurz vor seinem 70. Geburtstag hat der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick zum 24. Mal das Goldene Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes entgegengenommen. Bei der Prüfung in Walsdorf bei Bamberg erreichte Schick laut Prüfer Heinrich Hofmann in diesem Jahr mit überdurchschnittlich guten Leistungen die Höchstpunktzahl.

Deutschlands sportlichster Erzbischof

Mit der Übergabe des Sportabzeichens wurde dem Bamberger Erzbischof auch ein Bildband mit Aufnahmen von seinen Prüfungen aus den vergangenen 24 Jahren geschenkt. Der Titel des Fotoalbums lautet: "Deutschlands sportlichster Erzbischof". Für das 25. Sportabzeichen wurde eine Seite frei gelassen.

Am Sonntag um 17 Uhr feiert er mit einem Konzert im Bamberger Dom seinen 70. Geburtstag. Schick legte sein erstes Sportabzeichen 1996 als Generalvikar in Fulda ab. Seit er in Bamberg ist, absolviert er jedes Jahr das Sportabzeichen in Walsdorf. Jeden Morgen joggt der Bamberger Erzbischof eine rund fünf Kilometer lange Strecke.