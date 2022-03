Erzbischof Schick: "Mia san mia" ist nicht christlich

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat einen fundamentalen Satz zum bayerischen Selbstverständnis aufs Korn genommen. "'Mia san mia' mag bayerisch sein, aber nicht christlich", sagte er am Montagabend in Bamberg. "Wo sich Populismus breitmacht, hat man Jesus Christus und seine Botschaft vertrieben. Wo es eng wird in Denken und Handeln, ist Jesus Christus nicht mehr anwesend."

Schick: Christentum bedeute Kultur der Nächstenliebe

Schick äußerte sich bei der Aussendung von Kirchenführerinnen und -führern im Bamberger Dom. Deren Aufgabe bestehe darin, eine Kultur des Katholizismus und des Universalismus zu vermitteln, dass Gott allen Menschen Heil schenken wolle. Spirituelle Kirchenführungen sollten den Blick überall dort weiten, wo Menschen in Enge und Verschlossenheit lebten. Es gehe um eine Kultur der Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Spürbar werde diese derzeit bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge, bei der Pflege von Corona-Patienten oder der Begleitung von Trauernden, die in der Pandemie Angehörige verloren hätten.

Bischofskonferenz: Spenden sind Zeugnis von Nächstenliebe

Unterdessen rufen die deutschen katholischen Bischöfe zu Spenden und Solidarität für die Ukraine auf. "Vielen fehlt es am Allernötigsten, an Nahrung, Kleidung und einem provisorischen Dach über dem Kopf", erklärte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, am Dienstag. Auch diejenigen, die nach Deutschland gekommen seien, bräuchten Unterstützung. Spenden seien "ein Zeugnis gelebter Nächstenliebe", die zeige, "wer wir als Christen sind", betonte Bätzing.

Bereits nach wenigen Wochen habe der Krieg gegen die Ukraine "unzählige Opfer" gefordert, heißt es weiter. Tauende Soldaten und Zivilisten seien zu Tode gekommen, noch viel mehr seien verletzt worden oder hätten ihr Hab und Gut verloren. Deutschland sei "nach der großen Flüchtlingsbewegung der Jahre 2015/2016 erneut gefordert, Schutzsuchenden die Hand entgegenzustrecken".

Neben den Staaten stünden auch die Gesellschaften, die Kirchen sowie alle Bürgerinnen und Bürger in der Pflicht, betonen die Bischöfe. Die deutschen Bistümer hätten deshalb "bereits in den ersten Wochen des Krieges große Beträge aus ihren Fonds für Katastrophenhilfe und weltkirchliche Arbeit zur Verfügung gestellt". Konkret nennen die Bischöfe Caritas international und das Osteuropa-Hilfswerk Renovabis als mögliche Empfänger-Organisationen für Spenden.

Religionsvertreter: Russen nicht für russische Politik diskriminieren

Zuvor hatten führende Vertreter der beiden großen Kirchen und des Judentums in Deutschland zu einem sofortigen Ende des Krieges in der Ukraine aufgerufen.

Man sei entsetzt über jüngste Angriffe auf Menschen russischer Herkunft und auf russische Einrichtungen in Deutschland, hieß es am Montag nach einem Treffen von Vertretern der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Deutschen Bischofskonferenz mit Mitgliedern der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschland (ARK) und der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD) in Frankfurt am Main: Keine Russin und kein Russe dürfe für die Politik der russischen Regierung haftbar gemacht oder gar stigmatisiert werden.

(Mit Agenturmaterial von KNA und epd)